Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Cine este și cum arată Molly Schirmang, viitoarea lui soție

Prince Jackson, cel mai mare dintre cei trei copii ai lui Michael Jackson, și-a anunțat logodna cu iubita sa, Molly. Anunțul a fost făcut în mod oficial marți, 26 august.

Într-o postare pe rețelele de socializare, cu mai multe imagini însoțite de single-ul din 1987 al regretatului său tată, „I Just Can’t Stop Loving You”, tânărul de 28 de ani și-a identificat viitoarea mireasă doar ca fiind Molly, dar a recunoscut în descriere relația de opt ani a cuplului, scrie People.

„Au trecut 8 ani. Eu și Molly am petrecut mult timp împreună și am creat amintiri incredibile. Am călătorit prin lume, am absolvit și am crescut mult împreună. Sunt entuziasmat de acest nou capitol din viețile noastre, în care vom continua să creștem și să creăm amintiri frumoase. Te iubesc, babs,” a transmis Prince Jackson, pe rețelele de socializare.

Vărul lui Prince, Taryll Jackson, fiul regretatului Tito Jackson, și-a împărtășit fericirea în comentarii, felicitându-i pe cei doi după publicarea anunțului, arată sursa citată.

Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit

Pe 13 martie 2018, Prince a postat-o ​​pe Molly pe rețelele sale de socializare pentru prima dată în onoarea aniversării unui an de relație. „M-am distrat de minune în San Francisco, sărbătorind un an împreună”, a scris el într-o postare de pe Instagram la acea vreme.

Sora sa, Paris Jackson, le-a dat aparent celor doi binecuvântarea, comentând: „Îmi încălzește inima să văd câtă bucurie vă aduceți unul altuia. La mulți ani, vă iubesc pe toți”, a scris ea.

Tot în 2018, Prince a vorbit deschis despre relația sa cu Molly la cel de-al treilea eveniment anual al Fundației Dee Dee Jackson, în octombrie, când a declarat că Molly îl completează foarte bine.

„Cred că eu sunt într-un anumit fel, iar ea este foarte… complementară. Mă completează într-un mod care ne ajută să găsim un echilibru. Eu sunt mai agresiv, ea e mai blândă. Ea mă încurajează să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă și viceversa”, spunea la acea vreme Prince Jackson.

CITEȘTE ȘI: Ce cadou i-a făcut Meghan Markle prințului Harry, de ziua lui. Fanii și presa au criticat-o dur: „Ipocrită!”