Florin a dispărut de acasă! Poliția cere ajutorul populației pentru a-l găsi pe bărbatul de 45 de ani

Autoritățile din județul Constanța desfășoară căutări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din localitatea Peștera, care este dat dispărut după ce a plecat dintr-o unitate medicală și nu s-a mai întors la domiciliu.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției Municipiului Medgidia, dispariția a fost semnalată în seara zilei de 27 iunie, în jurul orei 19:20. Din primele verificări reiese că bărbatul, identificat ca Florin Popescu, ar fi părăsit de bunăvoie spitalul din Medgidia în cursul dimineții, în jurul orei 06:00.

Poliția cere sprijinul populației pentru a-l găsi pe bărbat

De la momentul plecării și până în prezent, acesta nu a revenit acasă și nici nu a putut fi contactat, motiv pentru care familia și autoritățile au solicitat sprijinul populației pentru găsirea sa.

Semnalmentele bărbatului sunt următoarele: aproximativ 1,70 metri înălțime, greutate cuprinsă între 65 și 70 de kilograme, păr deschis la culoare și ochi albaștri.

În momentul în care a fost văzut ultima dată, acesta era îmbrăcat cu pantaloni albaștri, un tricou alb cu dungi albastre și purta încălțăminte sport în nuanțe de alb și albastru.

Polițiștii continuă verificările și fac apel la persoanele care dețin informații ce ar putea contribui la identificarea locului în care se află bărbatul să contacteze de urgență autoritățile. Orice detaliu care poate ajuta la găsirea lui Florin Popescu poate fi comunicat prin apel la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

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