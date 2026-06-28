Acasă » Știri » Florin a dispărut de acasă! Poliția cere ajutorul populației pentru a-l găsi pe bărbatul de 45 de ani

Florin a dispărut de acasă! Poliția cere ajutorul populației pentru a-l găsi pe bărbatul de 45 de ani

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 20:33
Florin a dispărut de acasă! Poliția cere ajutorul populației pentru a-l găsi pe bărbatul de 45 de ani
Un bărbat este căutat de poliție după ce a dispărut / Sursa foto: Facebook / Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Autoritățile din județul Constanța desfășoară căutări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din localitatea Peștera, care este dat dispărut după ce a plecat dintr-o unitate medicală și nu s-a mai întors la domiciliu.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției Municipiului Medgidia, dispariția a fost semnalată în seara zilei de 27 iunie, în jurul orei 19:20. Din primele verificări reiese că bărbatul, identificat ca Florin Popescu, ar fi părăsit de bunăvoie spitalul din Medgidia în cursul dimineții, în jurul orei 06:00.

Sursa foto: Pixabay

Poliția cere sprijinul populației pentru a-l găsi pe bărbat

De la momentul plecării și până în prezent, acesta nu a revenit acasă și nici nu a putut fi contactat, motiv pentru care familia și autoritățile au solicitat sprijinul populației pentru găsirea sa.

Semnalmentele bărbatului sunt următoarele: aproximativ 1,70 metri înălțime, greutate cuprinsă între 65 și 70 de kilograme, păr deschis la culoare și ochi albaștri.

În momentul în care a fost văzut ultima dată, acesta era îmbrăcat cu pantaloni albaștri, un tricou alb cu dungi albastre și purta încălțăminte sport în nuanțe de alb și albastru.

Polițiștii continuă verificările și fac apel la persoanele care dețin informații ce ar putea contribui la identificarea locului în care se află bărbatul să contacteze de urgență autoritățile. Orice detaliu care poate ajuta la găsirea lui Florin Popescu poate fi comunicat prin apel la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

CITEȘTE ȘI: Fotbalistul Hector Bello i-a adus un omagiu emoționant soției sale, moartă în urma cutremurelor din Venezuela

Ultimul mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile mele”
Știri
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile…
Ce salariu uriaș ar urma să primească Răzvan Lucescu la Qatar, după ce a plecat de la PAOK Salonic
Știri
Ce salariu uriaș ar urma să primească Răzvan Lucescu la Qatar, după ce a plecat de la PAOK…
Cine vrea să îl pună pe Patriarhul Daniel în scaunul de prim-ministru
Mediafax
Cine vrea să îl pună pe Patriarhul Daniel în scaunul de prim-ministru
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer
Adevarul
Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele...
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit pe Emil Boc
Mediafax
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit...
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
Click.ro
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum...
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Digi 24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
go4it.ro
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
Gandul.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: ...
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile mele”
Ce salariu uriaș ar urma să primească Răzvan Lucescu la Qatar, după ce a plecat de la PAOK Salonic
Ce salariu uriaș ar urma să primească Răzvan Lucescu la Qatar, după ce a plecat de la PAOK Salonic
Cum arată una dintre cele mai izolate insule din Europa. Are doar 20 de locuitori și o natură spectaculoasă
Cum arată una dintre cele mai izolate insule din Europa. Are doar 20 de locuitori și o natură spectaculoasă
Dana Roba a suferit o intervenție chirurgicală și a fost părăsită în cele mai grele momente
Dana Roba a suferit o intervenție chirurgicală și a fost părăsită în cele mai grele momente
Ce s-a întâmplat pe scena iUmor între Doina Teodoru și Chello + Momentul care i-a declanșat actriței ...
Ce s-a întâmplat pe scena iUmor între Doina Teodoru și Chello + Momentul care i-a declanșat actriței depresia: „Mi-a strigat din sală, puțin băut: „Zi, de 30 de lei!”
Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori
Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori
Vezi toate știrile