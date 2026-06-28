Andrea Bello, soția fotbalistului sud-american Héctor Bello, a murit în urma cutremurelor din Venezuela. Tânăra mămică și-a dat suflarea încercând să își ocrotească fiica de ruinele imobilului în care locuiau, care s-a prăbușit din cauza intensității seismului. Află mai multe detalii!

Soția fotbalistului Héctor Bello a murit

Informația a fost confirmată de jucătorul îndurerat, care a publicat un mesaj dureros pe Instagram. Héctor Bello, în vârstă de 28 de ani, i-a adus și un omagiu emoționant soției sale, care și-a folosit corpul ca un scut pentru a-și salva fiica în vârstă de doar 20 de luni.

„Vei fi mereu eroina noastră preferată, mami. Mă voi asigura că fetița noastră va ști cât de minunată ai fost și cât de mult ai iubit-o. Îi voi spune povestea despre cum ai salvat-o, iubirea mea. Cum ți-ai dat propria viață pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat-o nici în ultimele clipe ale vieții tale”, a scris fotbalistul pe rețelele sociale, într-un omagiu adus public jumătății sale.

Fiica și mătușa bărbatului au fost internate de urgență în spital, unde au primit îngrijiri medicale. Peste 1.430 de persoane și-au pierdut viața în această tragedie de proporții și pagubele se ridică la 7 miliarde de dolari.

Héctor Bello, devastat după moartea soției

În continuare, fotbalistul a mărturisit public că trece prin clipe cumplite și că are sufletul sfâșiat în mii de bucăți. Héctor a împărtășit cu publicul său și un moment emoționant pe care l-a trăit alături de soția sa, înainte ca tragedia să îl lase văduv.

„Există un singur lucru pe care nu ți-l pot ierta, mami: mi-ai lăsat sufletul făcut bucăți. M-ai lăsat să duc singur această luptă, o luptă despre care spuneam mereu că o vom purta împreună. Îți amintești fotografia pe care mi-ai trimis-o? Ți-am spus: «Fetița asta este atât de frumoasă», iar tu m-ai întrebat: «Și eu sunt, nu-i așa?», apoi ai început să râzi. Eu ți-am răspuns: «Da, și tu ești frumoasă, dar nu la fel de frumoasă ca mine», iar apoi am râs amândoi. Râdeam la telefon, iar fetița închidea mereu apelul sau se speria când foloseam filtre și spunea: «Tati, nu-mi place». O, Andrea… Mami, mi-ai sfâșiat sufletul. Te voi purta mereu în inimă. Îți amintești cum îți spuneam că vei fi femeia mea pentru tot restul vieții? Tu râdeai, atât de îndrăgostită, iar obrajii ți se înroșeau. O, Andrea… Mami, nu pot suporta asta, iubirea mea. Chiar nu pot”, a scris el.

Cutremurele din Venezuela au avut 7,2 și 7,5 grade

În ziua de miercuri, 24 iunie, Venezuela a fost lovită de un cutremur de 7,2 grade Richter la ora locală 18:04. Seismul a fost urmat după 39 de secunde de o replică cu magnitudinea de 7,5 și s-a resimțit și în zona în care Andrea Bello se afla. Aceasta era împreună cu fiica ei în momentul cataclismelor care au dus la prăbușirea imobilului în care acestea se aflau.

La câteva ore de la cele trei cutremure care au lovit această țară, clubul de fotbal Cumaná de Campeones a publicat un comunicat prin care anunțau că trupul soției fotbalistului Bello a fost găsit printre dărâmături. Din fericire, fiica celor doi a scăpat cu viață.

„Regretăm să vă informăm că partenera fotbalistului Héctor Bello «Kike» a fost găsită fără viață sub dărâmături după cutremurul care a zguduit țara ieri după-amiază/seară. Întregul stat Sucre și întreaga comunitate fotbalistică sunt alături de tine cu respect și solidaritate și speră să găsești puterea de a trece peste această perioadă de durere”, se arată în comunicatul transmis în limba spaniolă.

Fotbalistul vrea să ajute victimele seismului

Cu toate că trece personal printr-un calvar, fotbalistul Héctor Bello a publicat pe contul său de Instagram un mesaj prin care își oferă sprijinul. Acesta este dispus să ajute victimele seismelor din Venezuela, care și-au pierdut familia sau locuința, dar în mod special copiii care suferă enorm și sunt speriați.