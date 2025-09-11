Acasă » Știri » Fosta ispită de la Insula iubirii trăiește un coșmar! Încă 2 operații sunt necesare pentru a reveni la normal

Fosta ispită de la Insula iubirii trăiește un coșmar! Încă 2 operații sunt necesare pentru a reveni la normal

De: Andreea Stăncescu 11/09/2025 | 08:39
Fosta ispită de la Insula iubirii trăiește un coșmar! Încă 2 operații sunt necesare pentru a reveni la normal
Fosta ispită are nevoie de o nouă operație
În urmă cu șapte ani, Nicoleta Dragne a ales să își facă o intervenție estetică pentru mărirea feselor, decizie pe care astăzi o regretă. Substanța care i-a fost injectată s-a dovedit periculoasă, iar acum fosta ispită de la Insula iubirii se confruntă cu urmările grave ale acelei alegeri. Din cauza complicațiilor, a avut nevoie deja de o operație de urgență și urmează să treacă prin alte intervenții chirurgicale, menite să îi stabilizeze starea de sănătate.

Nicoleta Dragne a trecut prin momente extrem de dificile după intervenția estetică la care a fost supusă. Fosta ispită de la Insula iubirii a ajuns la un pas de septicemie și a fost nevoită să se opereze de urgență pentru a-și salva sănătatea. Prima intervenție a avut loc deja, însă medicii i-au recomandat mai multe etape chirurgicale pentru a rezolva problemele apărute.

Deși a fost programată pentru a doua operație în luna septembrie, Nicoleta a ales să amâne intervenția până în ianuarie, motivând că perioada de recuperare este una lungă și dificilă. În plus, aceasta a explicat această perioadă este profitabile din punct de vedere profesional, iar o pauză mai mare nu și-o permite în prezent.

„În mod normal, ar fi trebuit acum în septembrie, numai că am zis eu să o mut eu pe ianuarie, pentru că durează mult recuperarea și eu nu pot să stau atât de mult. Eu în perioada aceasta câștig cel mai mult, bine, vara până în ianuarie și nu îmi permit să lipsesc. Da, pentru că momentan în partea cealaltă e stabil, dar dacă văd că se întâmplă ceva, atunci clar da, merg, dar momentan mai pot să aștept”, a declarat Nicoleta Dragne, la Un Show Păcătos.

Nicoleta Dragne nu i-a deschis proces medicului estetician

Nicoleta Dragne a spus că medicul estetician care i-a făcut intervenția continuă să promoveze și să practice această metodă, deși riscurile sunt majore.

Întrebată dacă ia în calcul să îl acționeze în instanță, fosta ispită de la Insula iubirii a recunoscut că nu s-a gândit serios la această opțiune, mai ales pentru că procesul ar fi dificil, fiind vorba despre un medic din altă țară. Totuși, nu exclude o astfel de variantă pe viitor, după ce își va regăsi liniștea.

„El (n.r. doctorul care i-a făcut intervenția estetică) încă face chestia. Încă promovează. Să faci un proces cuiva într-o altă țară nu e ușor. Nu e ușor nici la noi în țară, dar am zis că e mai greu. Nu m-am gândit la varianta asta (n.r. de a-l da în judecată pe medicul respectiv), dar aș putea să o iau în calcul, după ce mă liniștesc eu. Eu i-am mulțumit lui Dumnezeu că sunt bine”, a mai declarat fosta ispită de la Insula iubirii.

