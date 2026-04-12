Fosta lui Sebastian Dobrincu nu renunță la iubire, după ce a fost părăsită. Otniela: ”E singura mea superstiție”

Otniela Sandu este o tradiționalistă când vine vorba de sărbători, dar și o bucătăreasă desăvârșită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta povestește ce obiceiuri nu lipsesc niciodată din familia ei, dar și ce superstiție are, legată de iubire. Sărbătorile au însă, pentru ea, o încărcătură mult mai profundă. După pierderea mamei sale, în urmă cu doi ani, Otniela și surorile ei au ales să păstreze vie fiecare lecție și fiecare tradiție învățată de la cea care le-a dat viață, ducând mai departe, cu emoție, tot ceea ce înseamnă „acasă”.

„Iubirea e singura superstiție”. Cum vede Otniela sărbătorile de Paște

Paștele, pentru Otniela Sandu, înseamnă familie, mese împreună și timp dedicat celor apropiați. Indiferent de program sau de planuri, își organizează lucrurile astfel încât să existe mereu un moment în care toți se adună în jurul mesei, exact cum făceau în copilărie. Tradițiile sunt simple, dar au rămas neschimbate: fiecare gătește ceva, fiecare contribuie, iar atmosfera e despre apropiere și conexiune.

„Nu am superstiții. Singurele „superstiții”, dacă le pot numi așa, țin de sărbători, cum ar fi Paștele, Crăciunul și așa mai departe, să fie oamenii dragi aproape, familia, să petrecem împreună. Chiar dacă plec sau sunt cu prieteni, cu iubitul sau nu știu, organizăm înainte sau după o zi în care stăm toți împreună, fiecare gătește câte un preparat, cum făceam de când eram mici, și mâncăm toți la aceeași masă. Adică iubirea cred că e, cumva, o superstiție, dacă pot să o numesc așa. Totul e despre oamenii cei mai importanți și încerc, de fiecare dată, să nu neglijez”, a declarat Otniela pentru CANCAN.RO.