Fosta lui Sebastian Dobrincu nu renunță la iubire, după ce a fost părăsită. Otniela: ”E singura mea superstiție”

De: Georgiana Ionita 12/04/2026 | 21:30
Otniela Sandu este o tradiționalistă când vine vorba de sărbători, dar și o bucătăreasă desăvârșită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta povestește ce obiceiuri nu lipsesc niciodată din familia ei, dar și ce superstiție are, legată de iubire. Sărbătorile au însă, pentru ea, o încărcătură mult mai profundă. După pierderea mamei sale, în urmă cu doi ani, Otniela și surorile ei au ales să păstreze vie fiecare lecție și fiecare tradiție învățată de la cea care le-a dat viață, ducând mai departe, cu emoție, tot ceea ce înseamnă „acasă”.

Pentru Otniela Sandu, Paștele înseamnă familie, oameni dragi și iubire. După ce mama ei s-a stins din viață, vedeta a rămas cu un gol greu de umplut, dar și cu o responsabilitate pe care o duce mai departe alături de surorile sale: aceea de a păstra tradițiile exact așa cum le-au fost transmise.

Otniela, despre superstițiile de Paște. sursă – social media

Astăzi, mesele în familie, preparatele gătite împreună și momentele petrecute în jurul celor dragi au devenit adevărate ancore emoționale. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Otniela vorbește și despre rolul pe care îl are gătitul în viața ei, nu doar ca pasiune, ci și ca tradiție de familie.

„Iubirea e singura superstiție”. Cum vede Otniela sărbătorile de Paște

Paștele, pentru Otniela Sandu, înseamnă familie, mese împreună și timp dedicat celor apropiați. Indiferent de program sau de planuri, își organizează lucrurile astfel încât să existe mereu un moment în care toți se adună în jurul mesei, exact cum făceau în copilărie. Tradițiile sunt simple, dar au rămas neschimbate: fiecare gătește ceva, fiecare contribuie, iar atmosfera e despre apropiere și conexiune.

„Nu am superstiții. Singurele „superstiții”, dacă le pot numi așa, țin de sărbători, cum ar fi Paștele, Crăciunul și așa mai departe, să fie oamenii dragi aproape, familia, să petrecem împreună. Chiar dacă plec sau sunt cu prieteni, cu iubitul sau nu știu, organizăm înainte sau după o zi în care stăm toți împreună, fiecare gătește câte un preparat, cum făceam de când eram mici, și mâncăm toți la aceeași masă. Adică iubirea cred că e, cumva, o superstiție, dacă pot să o numesc așa. Totul e despre oamenii cei mai importanți și încerc, de fiecare dată, să nu neglijez”, a declarat Otniela pentru CANCAN.RO.

O bucătăreasă desăvârșită

În bucătărie, Otniela Sandu păstrează tradițiile învățate de la mama sa. Fiecare contribuie, fiecare are un preparat, iar implicarea face parte din ritualul sărbătorilor. Îi place să gătească, mai ales deserturi, și adaugă de fiecare dată un element personal, chiar și în rețetele clasice.

„Da, gătesc de fiecare dată de Paște și de toate sărbătorile. Cumva, asta e tradiția, așa ne-a învățat mama. Fiecare face câte ceva. Rar se întâmplă să comand, dar atunci simt că parcă nu mi-am făcut datoria. Fiecare își alege un preparat, așa am fost învățate de mici, chiar dacă atunci nu știam să gătim. Ne ajuta mama, dar cumva era preparatul nostru. Așa era și când mergeam la țară, la Cluj sau în alte locuri. Fiecare gătea sau ajuta un adult și era ca și cum preparatul îi aparținea. De atunci am rămas cu tradiția asta. Pasca îmi iese foarte bine și, de obicei, eu o fac. Am fost mereu pe partea de dulciuri, îmi place să le pregătesc.

Mai fac și salate sau diverse combinații. Am încercat, într-un an, un drob vegetal, dar nu pot să spun că a fost un succes. Pe dulciuri, în schimb, pe salate sau pe lucruri care nu au neapărat o rețetă tradițională, îmi place să le adaptez. Fac și torturi sau prăjituri, sau salate mai speciale, cu mango, cu creveți, care îmi ies foarte bine. Știu că nu sunt neapărat tradiționale, dar eu am fost mereu cea din familie care venea cu rețete diferite. Chiar și la pască mai adaug câte un topping sau mai schimb ceva, ca să fie amprenta mea.”, a mai spus ea

