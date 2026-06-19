Fosta soție a lui CRBL iubește din nou, după divorțul controversat: „Sunt foarte bine și fericită!”

La doi ani de la separarea de CRBL, Elena Vîșcu pare să fi intrat într-o etapă mai stabilă și mai echilibrată a vieții sale. Coregrafa își dedică timpul proiectelor profesionale și familiei.

Fosta parteneră de viață a lui CRBL este implicată activ în creșterea fiicei sale. Totodată, în plan personal lasă subtil de înțeles că ar exista o nouă prezență importantă în viața ei.

Cum a depășit Elena Vîșcu perioada după separarea de CRBL

Fosta soție a lui CRBL vorbește despre o perioadă de transformare după divorțul care a avut loc în 2024. Aceasta spune că schimbările din viața personală au venit la pachet cu un nou început.

În urma separării, coregrafa și-a reconfigurat stilul de viață. Ea a reușit să își recapete echilibrul și să își stabilească noi priorități, cu accent pe dezvoltarea profesională și pe viața de familie.

Elena Vîșcu este stabilită temporar în București, unde își organizează timpul între activitățile profesionale și cele personale. În această perioadă, se pregătește de o vacanță alături de fiica sa, Alessia, și spune că are o direcție clară în ceea ce își dorește de la această etapă a vieții.

Pe plan profesional, coregrafa rămâne activă, fiind implicată în pregătirea cuplurilor pentru dansul mirilor, într-un sezon în care evenimentele private sunt în plină desfășurare.

„Vara a început, sunt foarte bine și fericită pentru că pot să respir acum, Alessia a terminat cu examenele, muncesc, am mulți miri, îi pregătesc pentru nuntă, îi învăț dansul mirilor. Mă întrețin prin dans și mișcare, cred că asta m-a ținut toată viața în putere și cu un tonus de invidiat. Sunt foarte atentă la ce mănânc, dar mai și poftesc la tot felul de dulciuri, înghețată…Ciocolata neagră e preferată mea!”, a relatat Elena Vîșcu pentru click.ro.

Alessia a trecut examenele cu brio

Unul dintre motivele de satisfacție pentru coregrafa Elena Vîșcu este evoluția școlară a fiicei sale. Alessia a finalizat clasa a X-a în cadrul sistemului educațional britanic, perioadă marcată de examene și un efort susținut.

După un an încărcat de emoții și provocări, perioada de vacanță reprezintă un moment de respiro binevenit atât pentru adolescentă, cât și pentru Elena Vîșcu, oferindu-le ocazia de a se relaxa și de a petrece timp împreună.

„Alessia are vacanță! Abia ce am ajuns în București. A terminat cu examenele. A terminat clasa a zecea, dar ea este în sistemul britanic, anul acesta a avut cele mai importante examene și a fost destul de greu. Are mai multe opțiuni pe viitor, dar așteptăm rezultatele examenelor și o să vedem ce facem mai departe. Nu am stabilit ce o să facem în vacanță, am destui miri de pregătit și un program mai haotic, e sezonul nunților, o să vedem unde fugim mai încolo”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț

Dincolo de activitatea profesională și viața de familie, Elena Vîșcu sugerează că lucrurile s-au stabilizat și pe plan personal. Fără a intra în detalii, aceasta a confirmat prezența unei persoane speciale în viața ei.

După separarea de CRBL, coregrafa pare să fi ales să își țină viața privată departe de atenția publicului, preferând discreția în locul expunerii publice.

„Eu sunt bine, e cineva în viața mea, dar nu vreau să vorbesc”, a declarat Elena Vîșcu.

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