Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc

21/01/2026 | 21:12
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Influencerița Jakli Monika, fosta soţie a luptătorului MMA Boraros Gabor, a murit în urma unui accident rutier produs în sudul Slovaciei. Tragedia a avut loc miercuri dimineața, când Maybach-ul în care aceasta se afla s-a izbit violent de copacii de pe marginea unui drum național și a luat foc în urma impactului.

Echipele de urgență au sosit și au transportat-o ​​în stare critică la un spital din Dunajská Streda. În ciuda eforturilor medicale, ea a decedat în urma rănilor suferite cu puțin timp înainte de ora 6:00 dimineața, ora locală. Anchetele poliției sunt în desfășurare, iar autoritățile nu au dezvăluit momentan cauzele accidentului.

„În urma coliziunii, autoturismul s-a rupt în mai multe bucăți, a fost complet distrus, apoi a luat foc”, a declarat Hodosi Tibor, comandantul unităților de intervenție ale pompierilor din district.

Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor de intervenție, corpul șoferiţei se afla în afara autoturismului.

„Au tras-o de lângă mașină și au încercat să o resusciteze”, a precizat Hodosi Tibor. Eforturile echipajelor medicale au fost însă zadarnice, decesul fiind declarat la fața locului.

 

Cine era Jakli Monika?

Jakli Monika a fost cunoscută în Slovacia ca model de fitness, influencer și figură publică. Anterior, ea a atras atenția datorită prezenței sale pe rețelele de socializare și participării la reality show-uri, unde a apărut alături de fostul ei partener, luptătorul MMA Gábor Boráros. Cuplul a avut împreună o fiică, Zora, în vârstă de trei ani.

În urma tragediei, Boráros a distribuit un mesaj scurt și emoționant pe rețelele de socializare, îndemnându-i pe ceilalți să nu-i deranjeze familia în aceste momente dificile. Susținătorii și colegii și-au exprimat, de asemenea, șocul și tristețea, iar mai multe personalități publice din Slovacia au transmis condoleanțe.

Jakli Monika avea doar 31 de ani.

