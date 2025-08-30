Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat! S-a întâmplat în plină stradă, în Ucraina

Un atac șocant a zguduit Ucraina sâmbătă, 30 august, după ce fostul președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, a fost ucis în plină stradă la Liov. Politicianul, care a condus Rada Supremă între 2016 și 2019, a devenit ținta unui atac armat într-un incident care a stârnit îngrijorare în întreaga țară. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, Parubîi a fost împușcat de cinci ori de un individ identificat drept curier, care a părăsit locul crimei imediat după atac. Autoritățile au deschis o anchetă complexă pentru a stabili toate circumstanțele și motivele acestui asasinat.

Fostul președinte al Parlamentului a fost asasinat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe platforma X:

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis.”

Șeful statului a mai precizat că „toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă și căutarea criminalului”, însă până în prezent motivele atacului rămân necunoscute.

Între timp, războiul din estul și sud-estul Ucrainei continuă, cu confruntări intense între forțele ucrainene și cele rusești. Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din 45 de rachete lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, deși 21 de atacuri au provocat pagube materiale.

Un atac rusesc asupra orașului Zaporojie a dus la moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 24, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a declarat că infrastructura și mai multe blocuri de apartamente au fost avariate. În replică, armata ucraineană a lovit, în cursul nopții, rafinăriile din orașele rusești Krasnodar și Sizran.

❗️Andriy Parubiy, former chairman of the Verkhovna Rada of 🇺🇦Ukraine, was killed in Lviv. An unknown person shot him 8 times pic.twitter.com/lARJ43OUoN — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 30, 2025

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, amenințări de ULTIMA ORĂ pentru Rusia: „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”

Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat