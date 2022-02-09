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Fuego a dat startul concertelor. Vedeta TVR 2 începe un turneu în România în luna martie

De: Elena Nica 09/02/2022 | 11:25
Fuego a dat startul concertelor. Vedeta TVR 2 începe un turneu în România în luna martie

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului.

Turneul va începe pe 2 și se va încheia pe 13 martie. Orașele în care acesta va susține spectacole sunt: Constanța, Ploiești, Pitești, Focșani, Târgu Ocna, București, Târgoviște,Piatra Neamț, Iași, Dorohoi, Bacău și Botoșani.

Concertul Pop-Simfonic de la Sala Palatului va avea loc pe 15 mai, de la ora 20.00. Fuego asigură că indiferent de situația pandemică, concertul va fi susținut.

Mai apoi, pe data de 20 martie va începe sezonul 8 al emisiunii ”Drag de România mea”, la TVR 2, de la ora 15.00.

”V-AM PROMIS CĂ LA ÎNCEPUTUL LUI MARTIE ÎNTÂMPINĂM PRIMĂVARA
ÎMPREUNĂ, CU MUZICA DE DRAGOSTE, CU ȘLAGĂRELE MELE ȘI MULTE
SURPRIZE! VOI CONCERTA ALĂTURI DE BAND-UL MEU, ÎN CADRUL
SPECTACOLULUI ”TE REGĂSESC, PRIMĂVARĂ”! VOM ADUCE UN STROP DE
BUNĂ DISPOZIȚIE, EMOȚIE ȘI ROMANTISM, CÂNTECE PE CARE LE ȘTIȚI
ȘI LE IUBIȚI, DAR ȘI PREMIERE, DE CARE SIGUR VĂ VEȚI
ÎNDRĂGOSTI! VA FI UN CONCERT DE STARE, LA CARE VREAU SĂ UITAȚI DE
PROBLEME ȘI PENTRU CÂTEVA MOMENTE SĂ VĂ BUCURAȚI DE MUZICĂ!
VEȚI VEDEA MAI JOS ȘI CÂTEVA EVENIMENTE SPECIALE, ÎN CARE VOM
CELEBRA ZIUA FEMEII ȘI A MAMEI, PRIN SERI DE POVESTE! VĂ AȘTEPTĂM
CU DRAG SĂ NE FIȚI APROAPE ȘI SUNT SIGUR CĂ MUZICA NE VA ADUCE
ÎMPREUNĂ DIN NOU! PE 15 MAI SPER SĂ POT SUSȚINE CONCERTUL DE LA
SALA PALATULUI, FIIND ULTIMA REPROGRAMARE A ACESTUIA!” (PAUL
SURUGIU-FUEGO)

Unde va concerta Fuego în luna martie

2 MARTIE – CONSTANȚA – ORA 19.00 – CENTRUL CULTURAL ”JEAN
CONSTANTIN”  –

HTTPS://WWW.TICKETSTORE.RO/RO/BILETE/2287/FUEGO-BAND-TE-REGASESC-PRIMAVARA-CONSTANTA-CENTRUL-MULTIFUNCIONAL-EDUCATIV-PENTRU-TINERET-JEAN-CONSTANTIN-CONSTANTA-2-MARTIE-2022

3 MARTIE – PLOIEȘTI – ORA 19.00 – CASA DE CULTURĂ A
SINDICATELOR PLOIEȘTI –

HTTPS://WWW.TICKETSTORE.RO/RO/BILETE/2136/FUEGO-BAND-TE-REGASESC-PRIMAVARA-PLOIESTI-03-03-CASA-DE-CULTURA-A-SINDICATELOR-PLOIESTI-3-MARTIE-2022

4 MARTIE – PITEȘTI – ORA 19.00 – CASA DE CULTURĂ A
SINDICATELOR PITEȘTI  –

HTTPS://WWW.TICKETSTORE.RO/RO/BILETE/2495/FUEGO-BAND-TE-REGASESC-PRIMAVARA-PITESTI-CASA-DE-CULTURA-A-SINDICATELOR-PITESTI-4-MARTIE-2022

5 MARTIE – FOCȘANI – ”HANUL LUI URECHE”, URECHEȘTI, ORA
18.00, REZERVĂRI LA 0740086870

6 MARTIE – TÂRGU OCNA – ORA 16.00 – RESTAURANT ”HAVANA”,
REZERVĂRI LA 0744669593 SAU 0744108501

8 MARTIE – TÂRGOVIȘTE, ORA 18.00, CINEMATOGRAFUL INDEPENDENȚA /
BILETELE POT FI PROCURATE DE LA TEATRUL ”TONY BULANDRA”, DETALII
LA 0374871823 / 0245210046

8 MARTIE – BUCUREȘTI, ORA 19.00 – JUBILE CONCEPT, VOLUNTARI –
HTTPS://WWW.IABILET.RO/BILETE-CONCERT-FUEGO-71499/

9 MARTIE – PIATRA NEAMȚ, ORA 19.00, DETALII LA 0746774204

10 MARTIE – BOTOȘANI, ORA 19.00 , DETALII LA 0746774204

12 MARTIE – IAȘI, ORA 19.00, CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR,
DETALII LA 0746774204

13 MARTIE – BACĂU, ORA 19.00, FILARMONICA ”MIHAIL JORA”,
BACĂU, SALA ATENEU, DETALII LA 0746774204

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Elena Nica
Elena Nica
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București. Experiențe în trecut: news editor Observator, Antena 1 și Antena Stars
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