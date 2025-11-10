Nu mai e o noutate faptul că Paul Surugiu Fuego este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și “Artist al Poporului”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție în stat! Vineri și sâmbătă, pe 7 și 8 noiembrie, artistul a avut concertele sale grandioase anuale de la Chișinău. Aceste două spectacole au fost sold out cu aproape o săptămână înainte, peste 4000 de moldoveni venind să-l asculte și să îl aplaude pe artistul preferat.

Mai mult, în prima zi, pe 7 noiembrie, în sală s-a aflat însăși președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, însoțită de mama sa! La începutul show-ului, coborând din sala, Fuego s-a oprit la ea, s-au îmbrățișat, iar pe scenă acesta a salutat onorat prezența sa, felicitând lupta ei pentru continuarea parcursului european! Spectacolul “Cântec nesfârșit”, de factură pop simfonică, a fost unul magistral. Trei ore de show unic, alături de Orchestra Filarmonicii Naționale a Moldovei și Capela Corală Doina, dirijor Cristian Obrejan, aproape 100 de artiști pe scena mare a Palatului National “Nicolae Sulac” din Chișinău.

Vizibil emoționat, Fuego a râs, a plâns, a trecut prin multe stări și el și publicul. S-a aplaudat mult, au fost momente unice, care au demonstrat din nou ca Paul Surugiu este omul spectacol, capabil de a face producții mărețe, alături de echipe mici. Scenografia a fost aparte – o scena inundată de flori, candelabre curgând din tavan, ecrane led spectaculoase, toate acestea dând naștere unei povești de neuitat.

Artistul a cântat numeroase cântece din repertoriul său, iubite de basarabeni, având și duete alături de artiști de acolo, precum Anișoara Puică, Andrei Porubin, Doredos, Adriana Ochișanu, Aura și soprana Ana Cernicova, alături de care a cântat “Copacul” lui Jolt Kerestely, ridicând sala în picioare, ovaționând minute în șir! Haios, pus pe poante, Fuego a purtat spectatorii din cele două seri prin multe stări, construind o poveste unică, o feerie muzicală a varietății, arătând, deși nu mai era cazul neapărat, ca este o voce unică, care poate cânta orice, cu oricine, oricând! Concertul va putea fi urmărit pe 27 decembrie, de la ora 20.00, la TVR 2.

“Anul acesta am ales să nu fac concert mare la Sala Palatului din București și să investesc timp și resurse în această mare producție de la Chișinău! Eu cred ca a fost bine, un succes! Am fost onorat, iar și iar, să văd cât mă iubesc basarabenii, cât însemn eu pentru ei! Locul meu e pe scene și probabil n-aș mai fi dacă mi-ar răpi cineva vreodată posibilitatea de a fi acolo! Am avut emoții mari, a fost un tur de forță de câte trei ore în ambele seri, cu schimbări de costume, piese diverse, trăiri diverse și multă încărcătură! Dar cred ca am reușit să transmitem ceea ce ne-am propus – bucurie! Asta vreau mereu să ofer publicului meu! Da, sunt fericit de o nouă reușită!”, a declarat Paul Surugiu Fuego.