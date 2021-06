Fulgy a anunțat că părăsește definitiv România: “O să plec în State”. Unde și-a propus fiul Clejanilor să locuiască peste Ocean

Artistul Fulgy a anunțat astăzi că urmează să părăsească definitiv România. Într-o filmare, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a dezvăluit în ce stat american a ales să locuiască după ce va pleca din țara natală. Decizia tânărului producător muzical vine la doar trei zile după ce a fost prins drogat la volan de un echipaj al poliției Capitalei.

Fulgy a anunțat că părăsește definitiv România

În vârstă de 23 de ani, Fulgy a dat vestea într-un mod destul de neobișnuit! Și asta pentru că el a înregistrat video-ul încărcat pe IG Story în timp ce se afla în cada plină cu spumă, după cum puteți remarca în imaginea de mai jos, dar și în cele din galeria foto a articolului. Potrivit informațiilor trecute pe poza aflată mai jos, băiatul celebrului cuplu de cântăreți se va muta în Miami, oraș aflat în statul american Florida.

“Vreau să anunț și eu toți prietenii mei că, imediat ce îmi iese viza – pentru că am mai avut viză – o să plec în State definitiv. Nu mai stau în România. Așa că, Dane, mă bucur că am dat ultimul meu interviu”, a dezvăluit Manole Dan Constantin Fulgeraș, așa cum se numește artistul în buletin.

Vestea dată de fiul lui Ioniță de la Clejani vine la scurt timp după ce s-a aflat că s-a despărțit de Roxana Ferariu, o focoasă șatenă cu care plănuise să se însoare.

Fulgy, prins drogat la volan în weekendul care a trecut

Tânărul artist a avut ghionul să fie tras pe dreapta în noaptea de 29 spre 30 mai de un echipaj de poliție din București; în urma testării cu aparatul Drugtest, el a ieșit pozitiv la cannabis, motiv pentru care agenții l-au condus la INML ca să-i fie recoltate probe biologice.

La nici 24 de ore de la acest incident nefericit, Fulgy a recunoscut cu lacrimi în ochi că a consumat substanțe interzise într-o înregistrare postată pe IG Story; totul se întâmplă după ce el a stat o vreme la o clinică de dezintoxicare din Spania. Băiatul Clejanilor s-a mutat de curând într-un apartament aflat într-un cartier rezidențial din Capitală.

“Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a declarat Fulgy la “Xtra Night Show”, difuzat pe Antena Stars.

