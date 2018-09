Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor să se mai ducă în vacanță în Turcia. Recent, cei doi soți au fost plecați din țară alături de fetița lor, Bella Victoria Margot. Deși prezentatoarea susține că vacanța a fost minunată, e hotărâtă să nu mai meargă acolo.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda spun că își doreau să meargă în Grecia, dar s-au dus până la urmă în Turcia. Deși le-a plăcut, nu vor să se mai ducă pentru că au stat la un resort și ei sunt obișnuiți să se plimbe mai mult. Fetița lor a fost extrem de fericită în vacanță, însă la întoarcere a plâns în avion și i-a deranjat pe ceilalți pasageri. (Citește și Gabriela Cristea, surpriză emoționantă de ziua de naștere a soțului)

„Am fost în vacanţă în Turcia, am fi vrut să mergem în Grecia. În primul an am zis să mergem cu avionul că e mai comod pentru copil. A fost tare frumos, dar nu mai mergem. Am stat la un resort, nouă ne place să vedem mai multe plaje, să nu stăm într-un singur loc. A fost bine, Victoria a fost super fericită. La întoarcere am avut întârziere, toată lumea era obosită. Erau nişte oameni în vârstă care voiau să doarmă şi fii-mea făcea gălăgie”, a spus Gabriela Cristea la Antena 1.