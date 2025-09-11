Gabriel Boldici a făcut infarct! Fostul portar al Universității Craiova, de urgență la spital 

Gabriel Boldici, fostul portar legendar al Universității Craiova a trecut prin clipe grele după ce a suferit un infarct. A fost internat de urgență la spital, unde a primit îngrijirile medicale adecvate.

Gabriel Boldici, unul dintre portarii legendari ai Universității Craiova a suferit un infarct și a fost transportat de urgență la spital. Fostul campion care are în palmares trei titluri cucerite alături de echipă, a primit îngrijiri medicale imediat și a fost operat. Medicii i-au montat un stent pentru a-i stabiliza starea de sănătate.

În prezent, Boldici se simte mai bine, iar veștile despre evoluția sa sunt încurajatoare. Echipa Universității Craiova i-a transmis un mesaj emoționant de susținere, prin care i-au urat sănătate și putere:

„Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, și îi transmite multă putere și sănătate în aceste momente. Fostul portar al Științei a trecut printr-un episod delicat, suferind un infarct, însă, din fericire, se află acum în afara oricărui pericol. Îi dorim o recuperare cât mai rapidă și îl așteptăm alături de noi pe stadion!”, a scris clubul de fotbal pe rețelele de socializare.

Ce este infarctul miocardic

Infarctul miocardic, cunoscut și sub denumirea de atac de cord, este o afecțiune gravă care apare atunci când fluxul de sânge către o parte a mușchiului inimii este blocat. Această lipsă de sânge provoacă afectarea sau chiar moartea celulelor cardiace. Cauza principală este, de obicei, formarea unui cheag de sânge într-o arteră coronară, pe fondul depunerilor de grăsimi și colesterol.

Simptomele infarctului pot fi diferite de la o persoană la alta, însă cele mai frecvente sunt durerea sau presiunea puternică în piept, care se poate extinde către brațul stâng, umăr, spate, gât sau mandibulă, dificultățile de respirație, transpirațiile reci, greața sau amețeala. Factorii de risc includ hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, fumatul, diabetul, obezitatea, lipsa activității fizice și stresul.

