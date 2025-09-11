Teroare în Baia Mare! Un grec înarmat a atacat mai mulți trecători, o victimă a fost rănită grav

Un cartier din Baia Mare a fost zguduit de un atac violent petrecut în timpul serii. Un tânăr înarmat cu un cuțit a terorizat trecători, furând bani și telefoane și rănind grav o persoană care a încercat să intervină. Autoritățile au reușit să-l prindă, iar acum ancheta se concentrează pe stabilirea discernământui în momentul atacului.

Un incident șocant a avut loc într-un cartier de periferie din Baia Mare, unde un tânăr de origine greacă, în vârstă de 24 de ani, a amenințat mai mulți oameni cu un cuțit, furându-le banii și telefoanele. Victimele, trei tineri, au predat bunurile sub presiunea atacatorului, pierzând în total 80 de lei și telefoanele mobile.

Un al patrulea tânăr a încercat să intervină pentru a-i proteja pe cei jefuiți, dar a fost pus la pământ și rănit grav de către agresorul pus pe scandal.

„La început a fost gălăgie, n-am înţeles cine cu cine se certa. Şi la un moment dat a zis: Stai, că trag în tine. Stai, opreşte-te!”, povestește o localnică, conform Observator.

Tânărul a fost reținut de polițiști

După atac, tânărul s-a ascuns în apartamentul în care locuia cu chirie, alături de mama sa, fiind reținut o oră mai târziu de mascați. Victima care a încercat să intervină a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri pentru o plagă penetrantă la nivelul hemitoracelui stâng, cu afectarea plămânului. Atacatorul va fi supus unei expertize psihiatrice, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta avea discernământ în momentul comiterii infracțiunii.

„Starea dânsului este favorabilă, stabilă din punct de vedere hemodinamic”, a declarat Rareș Pop, manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare pentru aceeași sursă.

