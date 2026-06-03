Gabriel Liiceanu i-a “întins” covorul roșu până la portiera Mercedesului. Imagini rare cu Traian Băsescu și celebrul filosof!

Gabriel Liiceanu și Traian Băsescu se întâlnesc, din nou, într-un spațiu unde filosofia, viața politică și prietenia se întâlnesc, fără să se ciocnească. Pe stradă. Într-un mediu relaxat, însorit, care a stat, încă o dată, martor al amiciției care îi leagă pe cei doi. Iar CANCAN.RO are imagini cu întâlnirea fostului președinte al României cu scriitorul și filosoful contemporan.

Traian Băsescu și Gabriel Liiceanu ajung din nou în atenția publică, după ce, în urmă cu mai bine de zece ani, țineau primele pagini ale ziarul prin prisma alianței politico-intelectuale care a definit viața publică a acelor ani. A fost o întâlnire scurtă, posibil întâmplătoare (sau nu), în cadrul căreia a existat o discuție de câteva minute și un schimb de gesturi simple, încheiată cu o despărțire firească și amicală, o strângere de mână.

Traian Băsescu și Gabriel Liiceanu, arc peste timp în Capitală

După ce întâlnirea a luat sfârșit, Gabriel Liiceanu l-a însoțit pe Traian Băsescu până la mașină într-un gest discret, cu eleganța aproape uitată a boierilor de altădată, apoi celebrul filisof și-a continuat drumul pe jos.

Cât despre ținutele purtate de cei doi, nu ar fi multe de spus, ambii au ales să poarte ținute simple, potrivite pentru vară, în nuanțe deschise. După ce și-au luat rămas-bun, cei doi au mers în direcții diferite, însă a rămas aceeași istorie comună în fundal.

Nu e un detaliu spectaculos în sine. Dar devine interesant tocmai prin legătura celor doi din trecut. Fostul președinte și filosoful român au fost plasați, ani la rând, în aceeași proximitatte intelectuală a puterii. O scenă cu o rezonanță destul de mare, deoarece activează memoria colectivă a ultimului deceniu. Relația dintre cei doi a fost, de-a lungul anilor, asociată cu politica, însă a fost trăită, mai degrabă, prin prisma acelorași afinități culturale. Poate vă amintiți de eticheta „intelectuali ai lui Băsescu”, care a circulat intens, uneori admirativ, alteori acuzator. Au fost adesea menționate nume precum Liiceanu, Pleșu sau Patapievici, figuri care au susținut ideea unei modernizări morale a României. Pentru Gabriel Liiceanu, apropierea de Băsescu nu a fost formulată ca o loialitate politică clasică, ci mai degrabă ca o evaluare a unei direcții. Un episod relevant pentru această relație a avut loc la o ceremonie de decorare organizată la Palatul Cotroceni, unde Gabriel Liiceanu a rostit un discurs devenit ulterior citat frecvent în presă și dezbateri publice. În acel context, Liiceanu a spus despre Traian Băsescu că „a fost la înălțimea unei bune părți a intelectualității din țara asta”, adăugând că, timp de zece ani de mandat, președintele a orientat România pe un drum pe care mulți dintre cei prezenți îl considerau necesar. La rândul lui, Băsescu a vorbit în acea perioadă despre importanta decorării intelectualilor români, subliniind că mediul politic românesc nu a învățat suficient să își țină aproape intelectualitatea și să o înțeleagă în complexitatea ei.

În România, puține relații dintre spațiul cultural și cel politic rămân stabile în timp. Aceasta pare să fi rezistat, măcar la nivelul unui respect personal, chiar și după ce episoadele publice s-au consumat.

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