Gabriela Cristea își transformă radical casa din Italia! Cum va arăta proiectul final

Prezentatoarea TV Gabriela Cristea a revenit în atenția publicului online după ce a oferit noi detalii despre proprietatea pe care o deține în Italia și despre planurile ample de renovare pe care le are împreună cu familia sa. Vedeta a publicat recent un material video pe Facebook, în care a prezentat atât stadiul actual al locuinței, cât și direcția în care își dorește să o transforme în perioada următoare.

Decizia de a achiziționa proprietatea din Italia nu a fost una întâmplătoare. Gabriela Cristea și soțul său, Tavi Clonda, au luat în calcul mai mulți factori practici care au făcut ca această investiție să fie considerată avantajoasă. Unul dintre principalele argumente a fost accesibilitatea rapidă către mare, în comparație cu timpul necesar pentru a ajunge pe litoralul românesc. Astfel, distanța redusă dintre locuință și plajă reprezintă un beneficiu major pentru familie, mai ales în contextul dorinței de a petrece mai mult timp într-un mediu relaxant.

Cum va arăta casa Gabrielei după renovare

Proiectul pare să fie unul de anvergură, implicând nu doar lucrări de reamenajare, ci și o reorganizare completă a spațiului. Înainte de începerea renovării propriu-zise, familia intenționează să parcurgă o etapă de explorare a obiectelor și lucrurilor rămase în casă de la foștii proprietari, proces care ar putea influența deciziile de design și amenajare ulterioare.

Pentru a le oferi urmăritorilor o imagine mai clară asupra rezultatului final, Gabriela Cristea a inclus în postarea sa și o simulare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta ilustrează modul în care ar putea arăta locuința după finalizarea lucrărilor, sugerând o transformare semnificativă atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional. (VEZI GALERIE)

„Bună dimineața! Azi o să avem o zi în care vom cotrobăi prin „comorile lăsate” de cei care au locuit înainte în casa noastră din Italia. Mi-am luat energia de la răsăritul soarelui și sunt pregătită de o zi cu spor. Duminică fabuloasă să aveți! PS: dacă vreți să vedeți o simulare a ce ne dorim să facem cu casa din Italia, urmăriți video până la final și să-mi scrieți cum vi se pare”, a transmis Gabriela Cristea în descrierea clipului video publicat pe Facebook.

Proiectul de renovare reflectă, de asemenea, o tendință tot mai vizibilă în rândul vedetelor și nu numai, aceea de a investi în proprietăți din afara țării, în zone care oferă liniște, peisaje atractive și un stil de viață diferit. În cazul Gabrielei Cristea, casa din Italia pare să devină nu doar un refugiu de vacanță, ci și un spațiu personalizat, adaptat nevoilor familiei.

