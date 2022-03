Gala Premiilor Oscar 2022, a 94-a ediție. Iată lista câștigătorilor acestor premii care sunt decernate la Dolby Theatre din Los Angeles.

Gala Premiilor Oscar 2022. Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar se desfășoară la Dolby Theatre din Los Angeles, iar evenimentul este prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes. Gala a debutat cu prezența artistei Beyonce pe scenă, care a interpretat piesa ”Be Alive”, melodie care se regăsește și pe coloana sonoră a filmului ”King Richard”. Invitații care au luat parte la decernarea Premiilor Oscar 2022 au trebuit să prezinte înainte două teste PCR negative.

Gala Premiilor Oscar 2022, a 94-a ediție. Lista câștigătorilor

Premiul Oscar pentru cel mai bun film: ”CODA” – peliculă cu actori cu deficit de auz.

Premiul Oscar pentru cea ma bună actriță: Jessica Chastain în ”The Eyes of Tammy Faye”

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor: Will Smith în ”King Richard”. Actorul a fost implicat și într-un incident șocant, chiar pe scena unde se decernează aceste premii. În urma glumei pe care Chris Rock a făcut-o despre soția lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, actorul a avut o reacție absolut surprinzătoare în fața tuturor: bărbatul l-a pocnit pe scenă. (Vezi aici MOMENTUL DE LA OSCAR 2022 PE CARE NU ÎL VOR UITA! WILL SMITH L-A LOVIT PE CHRIS ROCK PE SCENĂ, DUPĂ O GLUMĂ FĂCUTĂ PE SEAMA SOȚIEI).

Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor: Jane Campion. A făcut și o serie de declarații: ”Multă iubire pentru ceilalţi regizori nominalizaţi. Îmi place să regizez, pentru că mă adâncesc în poveste. Partea bună e că nu sunt singură”.

Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec: Billie Eilish și Finneas – „No time to die”. Piesa apare pe coloana sonoră a filmului din seria ”James Bond”.

Premiul Oscar pentru cel mai bun documentar: ”Summer of Love”.

Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu: Sian Heder, în ”CODA”.

”A fost un film de independent şi a fost foarte greu să îl fac. Vreau să mulţumesc festivalului Sundance, Apple. M-a schimbat complet această experienţă, ca om şi ca regizor. Vreau să mulţumesc tuturor cu deficit de auz şi copiilor din familiile cu deficit de auz”, a spus regizoarea Sian Heder.

Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original: Kenneth Branagh, în ”Belfast”.

”E o onoare enormă pentru familia mea. E un tribut incredibil pentru un oraş incredibil. Nu îi vom uita niciodată pe cei care au pierit în oraşul Belfast”, a spus Kenneth Branagh.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film internațional: ”Drive my car”, peliculă japoneză. Regizorul Ryusuke Hamaguchi: ”Vreau să mulţumesc membrilor Academiei şi tuturor celor care au adus filmul în SUA. Şi actorilor care se află aici şi celor care nu se află acum în sală”.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur, în ”CODA”.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film de animație: ”Encanto”.

Premiul Oscar pentru cea mai bună regie de imagine: Gred Fraser pentru ”DUNE”.

Înainte de începerea ceremoniei principale, s-au acordat și premii pentru partea tehnică și pentru filmele de scurt metraj.

Cea mai bună editare: Joe Walker, în ”DUNE”.

Cel mai bun machiaj şi păr: Justin Raleigh, Stephanie Ingram, Linda Dowds, în ”The Eyes of Tammy Faye”.

Cel mai bun sunet: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett, în ”DUNE”.

Cea mai bună regie de platou: Patrice Vermette, în ”DUNE”.

Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer, în ”DUNE”.

Cel mai bun film de scurt metraj: ”The Long Goodbye”.

Cel mai bun film animat de scurt metraj: ”The Windshield Wiper”.

Cel mai bun film documentar de scurt metraj: ”The Queen of Basketball”.

Sursă foto: Pixabay