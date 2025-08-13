Acasă » Știri » Știri externe » Garda Națională a intrat în Washington DC! 23 de oameni au fost arestați

Garda Națională a intrat în Washington DC! 23 de oameni au fost arestați

De: Adrian Sabau 13/08/2025 | 11:57
Garda Națională a intrat în Washington DC! 23 de oameni au fost arestați
Foto: Profimedia
Situația din orașul Washington a început să se schimbe marți, când primii dintre cei 800 de membri ai Gărzii Naționale chemați de Administrația Trump în capitala Statelor Unite au început să sosească.

Garda Națională a sosit în dimineața după ce președintele Donald Trump a anunțat că va activa membrii gărzii și va prelua controlul asupra departamentului de Poliție al districtului, lucru pe care legea îi permite să îl facă temporar – pentru 30 de zile.

Poliția orașului și oficialii federali au făcut primii pași, anuntând că vor coopera în ceea ce ASSOCIATED PRESS a numit “un parteneriat dificil” pentru a reduce criminalitatea în ceea ce președintele Donald Trump a numit – fără justificare – un oraș fără lege.

Trump a zis că nivelul de criminalitate justifică măsurile de urgență, dar oficialii orașului subliniază că rata criminalității scădea deja considerabil.

Seara, Administrația a spus că membrii Gărzii Naționale erau așteptați să fie pe străzi începând de marți seara, potrivit unui oficial de la Casa Albă care a dorit să rămână anonim.

Armata a declarat că nu există detalii cu privire la locațiile pe care le vor patrula, potrivit unui oficial care a vorbit sub condiția anonimatului.

Ce spune primarul Washingtonului despre nivelul criminalității

Primarul Washingtonului Muriel Bowser s-a angajat să colaboreze cu oficialii federali pe care Trump i-a însărcinat să supravegheze aplicarea legii din oraș, insistând în același timp că șeful Poliției rămâne responsabil de departament și de ofițerii săi.

„Cum am ajuns aici sau ce credem despre circumstanțe – acum avem mai mulți polițiști și vrem să ne asigurăm că îi folosim”, le-a spus ea reporterilor.

Primarul și Poliția susțin că infracțiunile violente în general în Washington au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, după o creștere bruscă în 2023. Furturile de mașini, de exemplu, au scăzut cu aproximativ 50% în 2024 și au scăzut din nou în acest an.

Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre cei arestați sunt minori, iar amploarea pedepselor date acestora este un motiv de nemulțumire pentru Administrația Trump.

Ce rezultate au avut forțele de ordine în prima zi

Legea îi permite lui Trump să preia controlul asupra Poliției din DC timp de până la 30 de zile, deși secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a sugerat că perioada s-ar putea extinde, deoarece autoritățile vor „reevalua” situația mai târziu. Extinderea controlului federal dincolo de cele 30 de zile ar necesita aprobarea Congresului, ceva probabil greu de realizat.

Aproximativ 850 de ofițeri și agenți s-au răspândit luni în Washington și au arestat 23 de persoane peste noapte, a spus Leavitt. Ei erau acuzați, a spus ea, de omucidere, conducere în stare de ebrietate, infracțiuni implicând arme și droguri sau neplata biletului de metrou.

La rândul ei, Poliția a îndepărtat, de asemenea, 70 de tabere de persoane fără adăpost în ultimele cinci luni, a spus ea. Oamenii care locuiau în ele pot pleca, pot merge la un adăpost pentru persoane fără adăpost sau pot intra în tratament pentru dependența de droguri, a spus Leavitt. Cei care refuză ar putea primi amenzi sau pedepse cu închisoarea.

Ce spun locuitorii din Washington

Jeraod Tyre, care locuiește în Washington de 15 ani, a spus că vede că criminalitatea încetinește. El a spus că este precaut față de trupele Gărzii Naționale, care nu cunosc orașul la fel de bine ca forțele de poliție obișnuite ale orașului.

„Mă simt în siguranță mergând prin oraș în fiecare zi. Poliția face o treabă foarte bună”, a spus el.

Tom Power, rezident de peste un deceniu în Logan Circle, un cartier la modă, a spus că aude ocazional despre împușcături sau spargeri de mașini, dar nu a fost niciodată o victimă.

„Nu m-am simțit niciodată amenințat, nu m-am gândit niciodată prea mult la asta”, a spus el.

Sheina Taylor, care s-a născut la Washington, spune că prezența trupelor o îngrijorează.

„Este mai înfricoșător acum pentru că, deși ești un cetățean care respectă legea, aici în D.C., nu știi, mai ales pentru că sunt afro-americană”, a spus ea.

Jeanine Pirro, procurorul federal recent confirmat al lui Trump pentru Washington, fost judecător și gazdă la Fox News, a declarat că nivelul infracțiunile violente rămâne ridicat și o problemă semnificativă pentru victime, în ciuda scăderii recente.

„Ființe umane vibrante au fost ucise din cauza armelor deținute ilegale”, a spus ea.

