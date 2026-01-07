Acasă » Știri » Gata cu treburile casnice! Roboții umanoizi sunt pregătiți să te scape de curățenie

07/01/2026 | 12:49
Gata cu treburile casnice! Roboții umanoizi sunt pregătiți să te scape de curățenie

Curățenie, cafea, vase, ordine în casă, totul fără să ridici un deget. Nu e un film SF, ci un viitor extrem de apropiat. Începând cu 2026, roboții umanoizi sunt gata să preia o mare parte din treburile zilnice, iar primele modele vor putea fi cumpărate de oricine are bugetul necesar.

Potrivit New York Post, tehnologia care părea rezervată laboratoarelor sau marilor fabrici va pătrunde decisiv în viața de zi cu zi, sub forma unor roboți care arată, se mișcă și „gândesc” tot mai asemănător cu oamenii.

De la filme SF la bucătăria ta

După un sfert de secol de promisiuni despre mașini zburătoare și colonii pe Marte, roboții umanoizi par să fie, în sfârșit, viitorul care chiar se întâmplă. Noile generații de roboți pot merge pe două picioare, pot ridica obiecte, pot învăța sarcini noi și pot interacționa cu mediul din jur.

Experții spun că acești roboți vor deveni rapid parte din viața cotidiană, ocupându-se de sarcini repetitive, plictisitoare sau solicitante fizic — adică fix acele lucruri pe care oamenii le evită.

Cine conduce revoluția roboților

Printre companiile aflate în prim-plan se află Tesla, care a prezentat deja robotul său Optimus. Acesta poate transporta greutăți, se deplasează cu ușurință și este conceput să muncească atât în fabrici, cât și în locuințe. Elon Musk a estimat un preț cuprins între 20.000 și 30.000 de dolari și a descris robotul ca fiind „cel mai important produs din istorie”.

Un alt nume important este 1X Technologies, care dezvoltă robotul NEO Gamma, gândit special pentru uz casnic. Acesta poate spăla vase, face ordine, curăța băi și învăța din experiență, adaptându-se stilului de viață al proprietarului.

În mediul industrial, Agility Robotics a introdus deja robotul Digit, utilizat în depozite mari, inclusiv de giganți ai comerțului online. Iar pentru divertisment și interacțiune, Walt Disney Imagineering a creat un robot Olaf capabil să vorbească, să se miște și să relaționeze cu oamenii.

Cât de aproape suntem de „robotul personal”?

Se pare că acest concept este mult mai aproape decât credeam. Primele livrări sunt așteptate chiar din 2026, iar primii cumpărători și-au rezervat deja comenzile. Roboții vor învăța din greșeli, se vor perfecționa constant și vor deveni tot mai prezenți în casele oamenilor. Viitorul nu mai bate la ușă, a intrat deja în casă. Iar în curând, cineva (sau ceva) îți va face cafeaua de dimineață.

