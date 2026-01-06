La întâlnire cu AI: New York-ul se pregătește pentru primele „date-uri” cu iubiți virtuali

Ce urmează după swipe-uri și întâlniri stânjenitoare? O cină romantică cu chatbotul tău. Într-o lume în care inteligența artificială face deja parte din viața de zi cu zi, următorul pas pare inevitabil: relațiile amoroase cu parteneri virtuali, duse la un nivel fizic. Potrivit New York Post, o companie din Londra lansează în februarie, la New York, un concept care pare desprins dintr-un film SF, o cafenea special amenajată pentru întâlnirile cu iubiți generați de inteligență artificială.

Compania Eva AI va deschide un pop-up café în Manhattan, unde clienții își vor putea scoate „partenerii virtuali” la o întâlnire în toată regula. Mesele vor fi dotate cu suporturi speciale pentru telefon, astfel încât utilizatorii să poată conversa cu chatbotul lor în timp ce savurează un cocktail sau o cafea.

„Faptul că poți sta față în față cu AI-ul tău într-un loc real face experiența mult mai semnificativă”, a explicat CEO-ul companiei, Tany Save. Potrivit acesteia, tot mai mulți oameni dezvoltă o legătură emoțională cu partenerii lor virtuali, folosindu-i pentru discuții intime, sprijin emoțional sau pur și simplu companie. Pentru unii, o întâlnire „în oraș” cu un chatbot este pur și simplu un pas firesc în relație.

Oamenii vor putea ieși la date-uri cu AI

Fenomenul nu este deloc singular. Studiile arată că 23% dintre milenniali și 33% dintre membrii Generației Z au folosit la un moment dat inteligența artificială drept companion romantic. În paralel, industria dating-ului se transformă rapid, odată cu integrarea tot mai agresivă a inteligenței artificiale. Platforme consacrate precum Tinder sau Bumble investesc sume uriașe în tehnologii care promit să îmbunătățească experiența utilizatorilor, în timp ce startup-uri noi merg și mai departe, dezvoltând aplicații bazate pe voce pentru a crea conexiuni emoționale mai autentice, servicii care garantează potriviri „perfecte” prin algoritmi avansați și abonamente premium ce pot ajunge chiar și la peste 1.000 de dolari pe an.

În acest joc au intrat și unele vedete, precum Bethenny Frankel, lansând platforme de dating asistate de inteligență artificială, deși recunosc că „există ceva profund uman ce nu poate fi imitat de un algoritm”. Totuși, această nouă formă de „iubire” ridică și semne de întrebare serioase. Specialiștii avertizează că relațiile cu AI pot duce la atașamente nesănătoase, izolare socială și chiar episoade psihotice grave. Au existat deja cazuri în care persoane vulnerabile au dezvoltat dependențe emoționale periculoase față de chatboți. Cu toate acestea, trendul continuă să crească, iar ideea de a ieși la întâlnire cu un partener virtual nu mai pare deloc absurdă pentru generațiile tinere. Relațiile amoroase au intrat într-o nouă eră, una digitală, programată și, uneori, tulburător de realistă. Iar dacă până acum ne-am obișnuit să ne îndrăgostim online, următorul pas pare să fie întâlnirea cu inteligența artificială față în față.

