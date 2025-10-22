Acasă » Știri » Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod

Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 15:00
Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod
Foto: Poliția Locală Timișoara

Intervenție la timp în Timișoara! Un tânăr a fost salvat de pe podul cu lacăte de polițiștii locali. Iată în ce ipostază l-au găsit autoritățile!

O dimineață obișnuită de toamnă s-ar fi putut transforma într-o tragedie pe unul dintre cele mai cunoscute poduri din Timișoara. Miercuri, în jurul orei 8.00, polițiștii locali aflați în patrulare pe bulevardul Vasile Pârvan au reușit să împiedice un tânăr de 24 de ani să-și pună capăt zilelor.

Cum l-au surprins polițiștii pe tânărul de 24 de ani

Un bărbat a sesizat poliția că pe pod se află un tânăr care părea să aibă intenția de a se arunca. Agenții din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat persoana în cauză, aflată pe partea exterioară a balustradei podului, ținând în mână o lumânare.

Tânărul, student în vârstă de 24 de ani, se afla într-o poziție periculoasă și prezenta semne de tulburare emoțională. Polițiștii au inițiat o intervenție pentru a-l determina să coboare în siguranță, reușind după aproximativ o oră să-l convingă să se retragă de pe balustradă.

Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

După ce a coborât, tânărul a fost preluat și transportat la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. Aici, agenții au luat legătura cu familia sa, pentru a asigura sprijinul necesar și pentru continuarea măsurilor de protecție.

Ulterior, tânărul a fost preluat de o ambulanță și dus la Clinica de Psihiatrie a Spitalului Județean Timișoara, situată pe strada Văcărescu, pentru evaluare medicală și asistență psihologică. Poliția Națională, Secția 1, a fost informată despre incident pentru a monitoriza situația și a continua procedurile necesare.

Tânărul a fost descris ca fiind într-o stare emoțională fragilă și confruntându-se cu dificultăți personale. Polițiștii locali recomandă ca în astfel de situații să se anunțe imediat autoritățile pentru a preveni evenimente tragice.

DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ani

Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din SUA

Tags:
Iți recomandăm
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Știri
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi...
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Gandul.ro
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Adevarul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă,...
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață...
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Digi 24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă”
Digi24
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou...
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
kanald.ro
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente ????
StirileKanalD
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente ????
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul de la Apple
go4it.ro
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul...
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”
Fanatik.ro
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în...
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
evz.ro
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
Gandul.ro
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față:
radioimpuls.ro
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se...
Care e cea mai ghinionistă echipă românească în cupele europene: “A jucat de patru ori cu deținătoarea Ligii Campionilor!”
Fanatik.ro
Care e cea mai ghinionistă echipă românească în cupele europene: “A jucat de patru ori...
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în...
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi ...
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă ...
Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă etapă: “L-am așteptat atât de mult”
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru
Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru
Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile ...
Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac”
Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum ...
Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum bun, Ioane!”
Vezi toate știrile
×