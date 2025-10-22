Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod

Intervenție la timp în Timișoara! Un tânăr a fost salvat de pe podul cu lacăte de polițiștii locali. Iată în ce ipostază l-au găsit autoritățile!

O dimineață obișnuită de toamnă s-ar fi putut transforma într-o tragedie pe unul dintre cele mai cunoscute poduri din Timișoara. Miercuri, în jurul orei 8.00, polițiștii locali aflați în patrulare pe bulevardul Vasile Pârvan au reușit să împiedice un tânăr de 24 de ani să-și pună capăt zilelor.

Cum l-au surprins polițiștii pe tânărul de 24 de ani

Un bărbat a sesizat poliția că pe pod se află un tânăr care părea să aibă intenția de a se arunca. Agenții din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat persoana în cauză, aflată pe partea exterioară a balustradei podului, ținând în mână o lumânare.

Tânărul, student în vârstă de 24 de ani, se afla într-o poziție periculoasă și prezenta semne de tulburare emoțională. Polițiștii au inițiat o intervenție pentru a-l determina să coboare în siguranță, reușind după aproximativ o oră să-l convingă să se retragă de pe balustradă.

După ce a coborât, tânărul a fost preluat și transportat la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. Aici, agenții au luat legătura cu familia sa, pentru a asigura sprijinul necesar și pentru continuarea măsurilor de protecție.

Ulterior, tânărul a fost preluat de o ambulanță și dus la Clinica de Psihiatrie a Spitalului Județean Timișoara, situată pe strada Văcărescu, pentru evaluare medicală și asistență psihologică. Poliția Națională, Secția 1, a fost informată despre incident pentru a monitoriza situația și a continua procedurile necesare.

Tânărul a fost descris ca fiind într-o stare emoțională fragilă și confruntându-se cu dificultăți personale. Polițiștii locali recomandă ca în astfel de situații să se anunțe imediat autoritățile pentru a preveni evenimente tragice.

