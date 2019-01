Gestul cutremurător făcut de mama Gabrielei Rîpan, la două zile de la moartea fiicei sale

La două zile de la moartea fiicei sale, mama Gabrielei Rîpan a făcut un gest cutremurător care a stârnit multă tristețe în mediul online.

Mama Gabrielei Rîpan a postat o fotografie extrem de emoționantă pe contul ei de Facebook. În imagine, ea, soțul ei, băiatul și Gabriela Răpan radiază de fericire. Cel mai probabil este o fotografie de la nunta de argint a lui Vasile și Lili Rîpan. Mama tinerei face orice să păstreze amintirea vie a fiicei sale. (CITEȘTE ȘI: ATENȚIE, IMAGINI ZGUDUITOARE! VIDEO REALIZAT LA DOAR CATEVA MINUTE DUPA ACCIDENTUL ÎN CARE A MURIT GABRIELA RÎPAN: „AJUTOOR! AJUTOOR!”)

Toată lumea s-a cutremurat la aflarea veștii despre moartea Gabrielei Rîpan. Apropiații au transmis sute de mesaje de condoleanțe și de încurajare la fotografia publicată de Lili Rîpan.

”Lili asa veti ramine intodeauna: IMPREUNA!!”, ”Stiu ca nici un cuvant si nici un gest nu iti poate alina durerea Lili, stiu doar ca acum ai un inger minunat acolo sus care va veghea mereu asupra ta si a familiei tale. Suntem alaturi de voi si ne rugam sa ii dea Dumnezeu odihna vesnica iubitei voastre Gabita”, ”Gabita va fi mereu in inimile noastre,e singurul loc de unde nu va mai pleca niciodata! Gandurile noastre sunt alaturi de voi.”, ”Cuvintele sunt prea mici și puține să exprime ceea ce simțim. Dumnezeu să o odihnească în pace! Suntem alături de voi!”,

”Dumnezeu are planul lui pentru fiecare dintre noi. Sufletelul ei a plecat acum in alte parti unde totul e usor si unde suferinta nu exista. Veti ramane pururi o familie- o familie cu un inger! Chiar daca e normal sa existe suferinta, sunt convinsa ca ea ar vrea sa va stie linistiti. Va gasi ea modalitati sa va asigure ca totul este in regula! Multa putere! Dumnezeu sa o ierte!”, ”Multa putere Lili! Stiu ca iti este enorm de greu si cuvintele nu isi au rostul. Ma rog ca Dumnezeu sa va intareasca si sa puteti merge mai departe. Suntem alaturi de voi. Locul ingerilor e in cer, iar Gabita este printre ei, intr-o lume mai buna. Va imbratisam”

Gabriela Rîpan a murit pe loc

Gabriela Rîpan, fiica patronului firmei Autotehnorom Suceava, Vasile Ion Rîpan, a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs de un tânăr despre care poliția suspectează că a consumat droguri înainte de a urca la volan. (VEZI ȘI: IMAGINI CUTREMURĂTOARE DE LA LOCUL ACCIDENTULUI ÎN CARE GABRIELA RÎPAN ȘI-A PIERDUT VIAȚA)

Șoferul, un tânăr de 19 ani din Florești, conducea dinspre Gilău spre Cluj-Napoca un autoturism Mercedes. Bolidul de lux era al Gabrielei Rîpan și l-a primit cadou de la părinții ei atunci când a împlinit 18 ani. Tânărul a intrat într-o depășire, dar mașina a derapat pe șosea, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un stâlp.

În urma accidentului, Gabriela a murit pe loc, iar prietenul ei este internat în spital, cu multiple traumatisme. Gabrilea Rîpan avea doar 20 de ani şi era studentă la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca.