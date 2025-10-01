Acasă » Știri » Gestul făcut de Costel Biju la nunta fiului său a stârnit un val de controverse. S-a viralizat rapid!

De: Irina Vlad 01/10/2025 | 23:12
A fost bucurie fără margini în familia lui Costel Biju. Tony One, fiul manelistului, s-a căsătorit cu Antonia, aleasa inimii lui. La eveniment, artistul a făcut un gest care i-a lăsat mască pe invitați. A îngenuncheat în fața mirelui și i-a sărutat picioarele. Imaginile emoționante s-au viralizat în spațiul public, iar reacțiile utilizatorilor au fost pe măsură. 

După ce și-a cerut iubita de soție în urmă cu doar câteva săptămâni, într-un cadru special, pe scena de la Arenele Romane din București – vezi AICI detalii, la finalul lunii septembrie, Tony One, fiul lui Costel Biju, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui. Tânărul a avut parte de o nuntă grandioasă, eveniment la care au fost invitați sute de oameni, inclusiv crema maneliștilor din Capitală. Nașii celor doi miri au fost nimeni alții decât Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean.

Costel Biju, gest emoționant la nunta fiului său

Mândru că își vede fiul așezat la casa lui, Costel Biju a făcut tot ceea ce a putut ca nunta lui Tony să iasă impecabil. Manelistul a fost cel care le-a cântat tinerilor la dansul mirilor, iar pe toată durata evenimentului a oferit dedicații și a aruncat cu teancuri de bani în stânga și în dreapta.

Prins în euforia momentului, Costel Biju nu s-a ferit să își exteriorizeze sentimentele în văzul tuturor, însă momentul culminant l-a reprezentat cel în care s-a pus în genunchi în fața fiului său și i-a sărutat picioarele – vezi AICI video.

Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar utilizatroii au reacționat într-un număr impresionant.

„A fost frumos gestul lui, dar totuși era drăguț dacă era invers!”

„Nu zic nimic de Biju, dar Tony cum poate să-l lase pe tată-său să facă asta?”

„Sa speram ca pe viitor acest copil sa aprecieze gestul tatalui..”

„E iubirea de tată , e în culmea fericirii ca își vede băiatul ginerică.. ce e așa rău?”

„Cum își iubește Biju copii mulți ar trebui să ia exemplu, e un tata extraordinar și mereu s-a văzut cat de mult ține la familie și la copii”, sunt doar câteva dintre comentariile utilizatorilor.

