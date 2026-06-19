Gestul făcut de fiul lui Memiș Selciuc, la o săptămână de la moartea tatălui său. Ți se rupe sufletul!

Durerea provocată de pierderea lui Memiș Selciuc continuă să apese greu asupra familiei sale. La doar câteva zile după dispariția celui care a fost considerat unul dintre cei mai apreciați saxofoniști din România, fiul său a găsit o modalitate emoționantă de a-i cinsti memoria și de a demonstra că moștenirea artistică a tatălui său nu va fi uitată.

Moartea artistului a provocat un val de tristețe atât în lumea muzicală, cât și în rândul celor care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor. Memiș Selciuc a lăsat în urmă nu doar o carieră impresionantă, ci și o familie profund afectată de această pierdere neașteptată. Pentru cei apropiați, moartea sa a însemnat sfârșitul unei etape marcate de numeroase amintiri și momente speciale.

Ce gest a făcut Sergio Selciuc

În aceste clipe dificile, atenția s-a îndreptat către Sergio Selciuc, fiul artistului, care încearcă să gestioneze una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Tânărul a fost întotdeauna apropiat de tatăl său și a împărtășit aceeași pasiune pentru muzică. De-a lungul timpului, a învățat să cânte la saxofon și a fost inspirat de activitatea și performanțele celui care i-a fost model.

Recent, Sergio a făcut un gest care i-a emoționat pe cei prezenți la un eveniment unde a urcat pe scenă și a continuat ceea ce tatăl său a construit ani la rând. Alegerea de a cânta la instrumentul care l-a consacrat pe Memiș Selciuc a fost percepută de mulți ca o dovadă de respect, iubire și devotament față de memoria artistului.

Pentru cei care l-au urmărit, momentul a avut o încărcătură emoțională aparte. Nu a fost doar o simplă apariție artistică, ci o încercare de a păstra vie amintirea unui om care și-a dedicat viața muzicii. Prin prezența sa pe scenă, Sergio a arătat că dorește să ducă mai departe munca și pasiunea pe care tatăl său le-a cultivat cu atât de multă dăruire.

„Doamne, nu mi-a mai rămas nimic să îți cer decât să îmi dai putere și har să pot să-i țin numele și steagul tatălui meu acolo unde el a ținut, pentru că e ceva peste orice limită. Dacă tot ai ales ca eu să fiu acela care să am asemenea greutate pe umerii mei, tot tu trebuie să îmi dai și putere. Te iubesc, fenomenul meu, câte zile o să trăiesc și puțin mai mult”, a transmis fiul lui Memiș Selciuc.

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