Gestul neobișnuit de la care artistul nu se poate abține în noaptea de Înviere. Mihai Trăstariu: „Îmi face cadou, de milă”

De: Georgiana Ionita 11/04/2026 | 15:15
Mihai Trăistariu are un mod cu totul aparte de a trăi noaptea de Înviere. Artistul nu doar că merge la slujbă, dar recunoaște că este atent la un detaliu pe care puțini îl observă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta a vorbit deschis despre obiceiurile sale de Paște, dar și despre răsfățul culinar care îl bagă la cură de slăbire în fiecare an.

Fără post „ca la carte”, fără tradiții respectate la virgulă, dar cu multă poftă de mâncare, Mihai Trăistariu trăiește Paștele relaxat și plin de voie bună. Artistul nu doar că merge la Înviere, dar recunoaște că… analizează vocile preoților, pentru a observa cât de corect cântă, în timp ce, acasă, lucrurile sunt mult mai simple: ciocnește ouă și se lasă răsfățat de preparatele primite de la cei din jur. Iar când vine vorba de mese festive, nu există limite. Artistul spune că după fiecare sărbătoare intră direct la cură de slăbire.

Cum arăta Paștele în copilăria lui Mihai Trăistariu

„În copilărie, Paștele era simplu, banal, ca și acum. Mergeam la Înviere, aduceam lumină acasă și atât. Nimic nou sub soare. Și, la fel ca la toată lumea, se dezlega „mâncarea păcătoasă. Și toată lumea trecea la ciocnit ouă, sarmale, mâncare bună. Postul se termină și atunci putem mânca orice. Putem înjura, dar zic asta în ghilimele, pentru că, oricum, o făceam și înainte. Nu am ținut post când eram mic. Părinții mei n-au fost religioși, prea religioși. Nu ne-au educat nici pe noi așa. Și atunci nici eu nu sunt. Eu, dacă țin post, țin post intermitent, ăsta cu fasting, cu longevitate, nu din ăsta religios. Dar e cam același lucru. Numai că nu am urmat ritualurile de dragul de a le urma, cum fac toți oamenii. Nu-mi place să merg cu turma, fac ce gândesc eu. Dar asta zic. Era exact ca acum: merg și iau lumină, vin acasă și ciocnesc ouă. Întotdeauna. Și atât.”, a declarat artistul pentru CANCAN.RO.

„Îi ascult să văd care falsează!” Ce face la slujba de Înviere

Deși nu este foarte religios, Mihai Trăistariu nu ratează atmosfera de la Înviere, care are o semnificație aparte pentru el.

„Nu am o amintire dragă, neapărat, legată de Paște, dar îmi place să merg la Înviere, să stau acolo, în mulțime, să cânt odată cu preoții în timpul slujbei, după ce se aduce lumina, se cântă „Hristos a înviat din morți” și îmi place să mă bag în seamă și să cânt și eu pe acolo, pe vocea a patra, fiecare cu vocea lui, să ascult vocile preoților, să vedem care falsează, care cântă bine. Urmăresc chestia asta.

Stau o oră, jumătate de oră, o oră, după Înviere, să mai aud slujba, lumea încet, încet pleacă și după aia ne pornim și noi. Dar îmi place sărbătoarea în sine și noaptea de Înviere îmi place. Îmi place cum arată. Nu am avut răbdare niciodată să stau până dimineața, stau acolo jumătate de oră, o oră și gata, cam atât.”, ne-a mărturisit artistul.

„Mă trezesc cu mâncare de la toată lumea”

Când vine vorba despre tradiții, artistul recunoaște că nu urmează un ritual anume, dar nu ratează partea de degustare a preparatelor de pe masa de sărbătoare.

„Tradiții, superstiții, obiceiuri nu prea sunt, în sensul că fac ce face toată lumea, dar cred că mai mult legat de mâncare, în sensul că după noaptea de Înviere, într-adevăr ciocnesc ouă chiar în noaptea aia, cum ajung acasă, cu cine sunt, cu prieteni sau cu cine oi fi, și atât. De a doua zi revin lucrurile la normal. N-aș zice că fac altceva sau… nu știu.

Pur și simplu mănânc, că lumea gătește, și mă trezesc că toți îmi dau: „Ia și de la mine 3 ouă”, „uite, îți dau niște sarmale”, „ia salată,”. Lumea îmi face cadou, de milă că nu gătesc și că n-am pe nimeni, mă trezesc cu mâncare de la prieteni, familie, vecini din bloc, vin, coboară, îmi aduc, bat la ușă: „Uite, Mihai, ia niște ciorbiță”, acolo, ce prepară ei, bunătățuri.”

Unde petrece Paștele anul acesta

„Anul ăsta, de Paște, o să fiu la Sinaia, am de cântat acolo la două resorturi și atunci merg acolo la mănăstire și iau lumină, după care venim în cameră, la hotel, eu cu managera mea, ciocnim un ou și ne culcăm. Atâta tot. De Florii sunt la Istanbul, ne-am luat o vacanță de patru zile, suntem vreo nouă prieteni, mergem cu două mașini și sărbătorim acolo Floriile”

„Mi-e poftă de toate cele și  nu refuz nimic, mănânc fără limită”

Chiar dacă nu gătește, Mihai Trăistariu nu refuză preparatele tradiționale. Iar sărbătorile vin la pachet, întotdeauna, și cu… kilograme în plus, iar artistul recunoaște fără rețineri.

Mihai Trăistariu/ sursă foto: captură video

„Preparatele de Paște sunt exact cele pe care le mănâncă toată lumea. Mie îmi place mult pasca. Nu prea mănâncă lumea brânza asta, dar mie îmi place să mănânc pască, chec, ouă roșii mănânc, sarmale, eu mănânc tot, răcitură, salată, din toate câte puțin. Mă cam îngraș în perioada asta, nu prea sunt atent, pentru că toată lumea gătește și are tendința să mă cheme la masă. Și atunci mănânc pe unde mă duc. Dacă stau acasă, nu. Dar dacă ies, la revedere. Toată lumea „hai că mâncăm o sărmăluță”, „hai că mai nu știu ce”. Și mă trezesc că mă îngraș în perioada aia și după aia trebuie să slăbesc.

Mă îngraș de sărbători. Și la Crăciun, și la Paște. Adică n-am grijă și mă cheamă toată lumea și mi-e poftă de toate cele și mănânc de la toți și nu refuz nimic și nici măcar n-am măsură, mănânc fără limită. Dacă îmi pui 8 sarmale, 8 mănânc, nu pot să mănânc 2. Și mă îngraș, cu pâine, cu smântână, cu grăsimi, cu alea… Deci nu reușesc să nu mă îngraș. Mă fac mare, mare și după aia trec la cură.”

De ce evită să gătească de Paște

Chiar dacă a încercat, la un moment dat, să intre în bucătărie, artistul preferă varianta mai simplă.

„Nu gătesc. Am făcut niște ouă roșii acum vreo trei ani, mi-am postat pe YouTube filmarea, pentru că am vrut să văd cum e. Nu o să fac anul ăsta, că sunt plecat și n-am timp și nici nu prea e bine să mănânc atâtea ouă. Adică să fac 30 de ouă ca să mănânc numai 3, n-are rost. Și așa primesc de la toată lumea, deci prefer să primesc 2-3-4 ouă și oricum, după 2-3 zile, nici nu mai sunt bune, că faci hepatită, nu trebuie să le ții atât de mult, chiar dacă ele stau în frigider și sunt fierte.

Deci, în principiu, nu gătesc. Primesc atâta mâncare de peste tot și mă cheamă atâta lume, că nu simt nevoia să mai fac eu ceva și oricum nu știam să gătesc. Din ianuarie am început să-mi fac eu ciorbe și mazăre și alea, dar n-aș vrea să-mi fac un obicei. Am făcut-o în joacă.”

VEZI ȘI: Pe ce loc s-ar putea clasa România la Eurovision: Mihai Trăistariu: „Piesa nu este ceea ce trebuie”

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Iți recomandăm
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fostei vedete de la Kanal D
Știri exclusiv
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la…
Top 15 furnicuțe din showbiz care au dat startul pregătirilor de Paște. Adela Popescu, Bianca Drăgușanu și Diana Dumitrescu, cele mai hot gospodine
Știri exclusiv
Top 15 furnicuțe din showbiz care au dat startul pregătirilor de Paște. Adela Popescu, Bianca Drăgușanu și Diana…
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri...
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința:...
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț
Adevarul
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj,...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Click.ro
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de...
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
