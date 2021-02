Gina Pistol s-a panicat! ”Acum realizez ce mi se întâmplă!” A discutat cu anestezistul

Gina Pistol și Smiley vor deveni, cât de curând, părinți! Iar prezentatoarea de la Chefi la cuțite a devenit, peste noapte, puțin panicată. Chiar ea spune, într-un Insta Story, că abia acum își dă seama ce se întâmplă în viața ei.

Gina Pistol avea să povestească fix prin ce stări trece în această perioadă. „Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, a fost mărturia Ginei Pistol pentru admiratorii ei de pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: SMILEY, DEZVĂLUIRE ÎN DIRECT! CUM L-A ANUNȚAT GINA PISTOL CĂ VA DEVENI TĂTIC PENTRU PRIMA OARĂ)

Smiley, despre iubita lui Gina Pistol: ”Suflet mare!”

Smiley avea să-i facă radiografia iubitei lui Gina, care-i va dărui cât de curând o fetiță. „E o fată cu suflet mare, foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare. Nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină. De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv. Dar mă ajută pur și simplu pentru că nu pune presiune. Nu pune întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile sau orele petrecute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om”, a mărturisit Smiley în podcastul lui Damian Drăghici. (NU RATA: CUM A ÎNCEPUT RELAȚIA DE DRAGOSTE DINTRE SMILEY ȘI GINA PISTOL + ARTISTUL SE CONSIDERĂ UN BĂRBAT NOROCOS: „NU PUNE ÎNTREBĂRI, NU ÎMI CERE SOCOTEALĂ PENTRU NOPȚILE SAU ORELE PETRECUTE LA STUDIO”)

„M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere. Ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural”, a adăugat vedeta.