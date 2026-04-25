Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei

De: Anca Chihaie 25/04/2026 | 16:34
Pe măsură ce se apropie începutul lunii mai, perioada tradițional asociată ieșirilor la iarbă verde și grătarelor, tot mai mulți români se gândesc la modalități rapide și comode de a sărbători. Pentru cei care locuiesc la bloc, tentația de a improviza un grătar chiar în fața imobilului sau pe balcon poate părea o soluție la îndemână. Cu toate acestea, legislația în vigoare este cât se poate de clară și prevede sancțiuni serioase pentru astfel de practici.

Autoritățile atrag atenția că aprinderea focului în spații neamenajate este interzisă, indiferent că este vorba despre zone urbane sau naturale. În această categorie intră nu doar câmpurile sau pădurile, ci și curțile blocurilor, spațiile dintre imobile sau balcoanele apartamentelor. Orice foc deschis realizat în afara locurilor special destinate acestui scop poate reprezenta un risc major de incendiu, dar și un pericol pentru sănătatea celor din jur, din cauza fumului și a gazelor degajate.

Ce amenzi poți lua dacă faci grătarul în fața blocului

În contextul acestor reguli, persoanele care aleg să ignore legea și să facă grătar în locuri nepermise se pot confrunta cu amenzi semnificative. Sancțiunile financiare pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 5.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de eventualele consecințe produse. Aceste măsuri sunt menite să descurajeze comportamentele riscante și să prevină incidentele care ar putea degenera în incendii sau alte situații de urgență.

În mediul urban, problema este cu atât mai sensibilă cu cât spațiile dintre blocuri sunt, de regulă, aglomerate și lipsite de condițiile necesare pentru desfășurarea în siguranță a unor activități care implică foc deschis. De asemenea, fumul rezultat poate afecta locatarii din zonă, generând disconfort sau chiar probleme de sănătate, în special pentru persoanele sensibile, cum ar fi copiii sau vârstnicii.

Chiar și în cazul celor care locuiesc la casă și dispun de o curte proprie, regulile nu pot fi ignorate. Grătarul este permis doar în condițiile respectării unor norme stricte de siguranță. Este necesară menținerea unei distanțe corespunzătoare față de locuințe, garduri sau materiale inflamabile, precum și utilizarea unor echipamente adecvate. În plus, focul trebuie supravegheat în permanență, iar stingerea completă a acestuia după utilizare este obligatorie.

În apropierea sărbătorii de 1 Mai, autoritățile intensifică de regulă controalele pentru a preveni astfel de situații. Zonele frecventate pentru picnic sau grătar sunt monitorizate, iar persoanele care nu respectă regulile riscă să fie sancționate pe loc. În acest sens, sunt recomandate doar spațiile special amenajate, unde există condiții corespunzătoare și unde activitățile de acest tip sunt permise în mod legal.

Pe lângă riscul amenzilor, nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe mult mai grave. Un incendiu izbucnit din neglijență se poate extinde rapid, punând în pericol vieți omenești și provocând pagube materiale importante. De aceea, respectarea legislației nu este doar o obligație, ci și o măsură esențială pentru siguranța tuturor.

CITEŞTE ŞI: Ce amendă riscă românii care fac grătar în curte, de Paște. Noi reguli în 2026 pentru cei care stau la casă

Drepturi noi pentru angajații din România începând cu iunie 2026. Ce nu mai pot face angajatorii

Iți recomandăm
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Știri
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Știri
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă…
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: ...
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările ...
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta ...
Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta temerile legate de tratamente stomatologice”
Vezi toate știrile