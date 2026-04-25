Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei

Pe măsură ce se apropie începutul lunii mai, perioada tradițional asociată ieșirilor la iarbă verde și grătarelor, tot mai mulți români se gândesc la modalități rapide și comode de a sărbători. Pentru cei care locuiesc la bloc, tentația de a improviza un grătar chiar în fața imobilului sau pe balcon poate părea o soluție la îndemână. Cu toate acestea, legislația în vigoare este cât se poate de clară și prevede sancțiuni serioase pentru astfel de practici.

Autoritățile atrag atenția că aprinderea focului în spații neamenajate este interzisă, indiferent că este vorba despre zone urbane sau naturale. În această categorie intră nu doar câmpurile sau pădurile, ci și curțile blocurilor, spațiile dintre imobile sau balcoanele apartamentelor. Orice foc deschis realizat în afara locurilor special destinate acestui scop poate reprezenta un risc major de incendiu, dar și un pericol pentru sănătatea celor din jur, din cauza fumului și a gazelor degajate.

Ce amenzi poți lua dacă faci grătarul în fața blocului

În contextul acestor reguli, persoanele care aleg să ignore legea și să facă grătar în locuri nepermise se pot confrunta cu amenzi semnificative. Sancțiunile financiare pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 5.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de eventualele consecințe produse. Aceste măsuri sunt menite să descurajeze comportamentele riscante și să prevină incidentele care ar putea degenera în incendii sau alte situații de urgență.

În mediul urban, problema este cu atât mai sensibilă cu cât spațiile dintre blocuri sunt, de regulă, aglomerate și lipsite de condițiile necesare pentru desfășurarea în siguranță a unor activități care implică foc deschis. De asemenea, fumul rezultat poate afecta locatarii din zonă, generând disconfort sau chiar probleme de sănătate, în special pentru persoanele sensibile, cum ar fi copiii sau vârstnicii.

Chiar și în cazul celor care locuiesc la casă și dispun de o curte proprie, regulile nu pot fi ignorate. Grătarul este permis doar în condițiile respectării unor norme stricte de siguranță. Este necesară menținerea unei distanțe corespunzătoare față de locuințe, garduri sau materiale inflamabile, precum și utilizarea unor echipamente adecvate. În plus, focul trebuie supravegheat în permanență, iar stingerea completă a acestuia după utilizare este obligatorie.

În apropierea sărbătorii de 1 Mai, autoritățile intensifică de regulă controalele pentru a preveni astfel de situații. Zonele frecventate pentru picnic sau grătar sunt monitorizate, iar persoanele care nu respectă regulile riscă să fie sancționate pe loc. În acest sens, sunt recomandate doar spațiile special amenajate, unde există condiții corespunzătoare și unde activitățile de acest tip sunt permise în mod legal.

Pe lângă riscul amenzilor, nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe mult mai grave. Un incendiu izbucnit din neglijență se poate extinde rapid, punând în pericol vieți omenești și provocând pagube materiale importante. De aceea, respectarea legislației nu este doar o obligație, ci și o măsură esențială pentru siguranța tuturor.

