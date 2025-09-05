Acasă » Altceva Podcast » Guvernul sprijină persoanele vulnerabile! Câți bani vor primi aceștia

Guvernul sprijină persoanele vulnerabile! Câți bani vor primi aceștia

De: Anca Chihaie 05/09/2025 | 11:32
Guvernul sprijină persoanele vulnerabile! Câți bani vor primi aceștia

Guvernul a adoptat un set de modificări legislative menite să faciliteze integrarea profesională a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Pachetul aprobat urmărește atât protecția socială, cât și stimularea angajatorilor care aleg să ofere o șansă acestor categorii de persoane.

Pentru a proteja demnitatea celor în cauză, angajatorii care accesează sprijinul financiar vor fi obligați să respecte confidențialitatea privind calitatea de victimă a angajaților încadrați. Această măsură este esențială pentru evitarea stigmatizării la locul de muncă și pentru a asigura un mediu sigur și echitabil de dezvoltare profesională.

Una dintre cele mai importante prevederi este acordarea unei subvenții lunare în valoare de 2.250 de lei pentru fiecare persoană vulnerabilă angajată, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Subvenția are rolul de a compensa o parte din costurile salariale și de a încuraja companiile să devină mai deschise în ceea ce privește recrutarea unor candidați care se confruntă cu dificultăți de reintegrare socială.

În paralel, persoanele vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de acces gratuit la programe de formare profesională. Aceste programe sunt concepute să le ofere competențe adaptate cerințelor actuale ale pieței, crescându-le astfel șansele de a obține și păstra un loc de muncă stabil.

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

„Prin aceste măsuri, Guvernul urmăreşte îmbunătăţirea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, simplificarea procedurilor administrative şi încurajarea angajatorilor să devină parte activă în procesul de integrare profesională şi socială a persoanelor aflate în dificultate”, arată ministerul.

De asemenea, sprijinul financiar acordat angajatorilor va fi menținut chiar și în situațiile în care încetează măsurile de protecție instituite prin ordin de protecție, ceea ce oferă stabilitate atât companiilor, cât și angajaților. În acest fel, reintegrarea profesională nu mai depinde strict de perioada de aplicare a acestor măsuri legale, ci devine un proces de durată, menit să consolideze autonomia și siguranța persoanelor vulnerabile.

Pensionarii care pot beneficia de a 13-a pensie în 2025. Când se poate acorda

Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni

Tags:
Iți recomandăm
(P) Cele mai frumoase 8 locuri pentru cererea în căsătorie
Știri
(P) Cele mai frumoase 8 locuri pentru cererea în căsătorie
A murit Horațiu Belu! Este doliu în sportul românesc
Știri
A murit Horațiu Belu! Este doliu în sportul românesc
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Gandul.ro
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale...
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa: „Am nevoie de prieteni ca ăștia”
Adevarul
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux...
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții...
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Digi 24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit....
Partenera lui Nicușor Dan se chinuie cu cumpărăturile din cauza SPP
Digi24
Partenera lui Nicușor Dan se chinuie cu cumpărăturile din cauza SPP
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe...
Ce avere are Vasile Blaga. Politicianul deține 48 de terenuri și este printre cei mai bogați parlamentari din Timiș
kanald.ro
Ce avere are Vasile Blaga. Politicianul deține 48 de terenuri și este printre cei mai...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis!
kfetele.ro
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o...
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr....
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Romania TV
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Capital.ro
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
evz.ro
Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
Gandul.ro
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca...
Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie 2025? ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate în toată țara
radioimpuls.ro
Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie 2025? ANM anunță temperaturi neobișnuit de...
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai...
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului ...
Șerban Huidu critică din nou „Insula Iubirii”! Atac dur la adresa concurenților și a trendului fațetelor dentare
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor
Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor
Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în ...
Tortul bizar pe care Florin Salam l-a comandat la aniversarea Mariei: ”Mi-a înghețat sângele în vene”
Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula ...
Marian Grozavu a dezvăluit motivul real pentru care a iertat-o pe Bianca, după ce a comis-o la Insula iubirii: ”Stăteam pe pastile”
Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America
Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America
Vezi toate știrile
×