Guvernul sprijină persoanele vulnerabile! Câți bani vor primi aceștia

Guvernul a adoptat un set de modificări legislative menite să faciliteze integrarea profesională a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, inclusiv victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. Pachetul aprobat urmărește atât protecția socială, cât și stimularea angajatorilor care aleg să ofere o șansă acestor categorii de persoane.

Pentru a proteja demnitatea celor în cauză, angajatorii care accesează sprijinul financiar vor fi obligați să respecte confidențialitatea privind calitatea de victimă a angajaților încadrați. Această măsură este esențială pentru evitarea stigmatizării la locul de muncă și pentru a asigura un mediu sigur și echitabil de dezvoltare profesională.

Una dintre cele mai importante prevederi este acordarea unei subvenții lunare în valoare de 2.250 de lei pentru fiecare persoană vulnerabilă angajată, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Subvenția are rolul de a compensa o parte din costurile salariale și de a încuraja companiile să devină mai deschise în ceea ce privește recrutarea unor candidați care se confruntă cu dificultăți de reintegrare socială.

În paralel, persoanele vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de acces gratuit la programe de formare profesională. Aceste programe sunt concepute să le ofere competențe adaptate cerințelor actuale ale pieței, crescându-le astfel șansele de a obține și păstra un loc de muncă stabil.

„Prin aceste măsuri, Guvernul urmăreşte îmbunătăţirea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, simplificarea procedurilor administrative şi încurajarea angajatorilor să devină parte activă în procesul de integrare profesională şi socială a persoanelor aflate în dificultate”, arată ministerul.

De asemenea, sprijinul financiar acordat angajatorilor va fi menținut chiar și în situațiile în care încetează măsurile de protecție instituite prin ordin de protecție, ceea ce oferă stabilitate atât companiilor, cât și angajaților. În acest fel, reintegrarea profesională nu mai depinde strict de perioada de aplicare a acestor măsuri legale, ci devine un proces de durată, menit să consolideze autonomia și siguranța persoanelor vulnerabile.

