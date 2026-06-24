Horia Constantinescu, mesaj pentru turiști. Ce stațiuni de pe litoralul românesc recomandă

Litoralul românesc intră în plin sezon estival, iar Horia Constantinescu transmite un mesaj turiștilor care își planifică vacanțele. Invitat la Dan Capatos Show, fostul șef ANPC a vorbit despre transformările din stațiuni, problemele care încă persistă și capcanele pe care românii trebuie să le evite în această vară. Horia Constantinescu susține că multe dintre zonele criticate în trecut au trecut prin schimbări majore înaintea sezonului actual. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Fostul șef ANPC spune că autoritățile și operatorii economici au fost nevoiți să se adapteze cerințelor turiștilor. Potrivit acestuia, multe dintre construcțiile improvizate au dispărut, iar investițiile noi schimbă imaginea litoralului. Vezi emisiunea integrală aici!

„În Năvodari nu mai există dughene, cel puțin nu deocamdată. Sunt unul dintre artizanii acestei demolări generale. Eforie, de asemenea, are o colaborare foarte bună cu administrația publică locală și au dispărut 85% dintre chioșcuri.”

Horia Constantinescu le recomandă turiștilor să fie atenți înainte să aleagă destinația pentru concediul din această vară. Fostul șef ANPC îi îndeamnă pe români să citească recenziile și să nu accepte compromisuri atunci când plătesc pentru servicii turistice.

„Să se uite inclusiv la părerile celorlalți. Spațiul public virtual este o sursă foarte bună de informații. Să vadă cam cum stau lucrurile și, cel mai important, să nu accepte compromisuri. Am ajuns, observ că ceva este în neregulă. Iau legătura cu operatorul economic. În secunda în care nu găsește înțelegere, trebuie să ne transmită sesizările.”

Năvodari și Eforie sunt stațiunile pe care Horia Constantinescu le recomandă fără rezerve în acest sezon. Acesta ne-a dezvăluit că investițiile realizate în ultimii ani au schimbat radical imaginea unor zone considerate cândva problematice. Mai multe hoteluri noi au atras deja un număr mare de turiști încă de la începutul sezonului.

„Năvodari recomand cu căldură să fie vizitat pentru că s-a primenit, s-a curățat tot. Eforie, investiții masive deja. Două hoteluri m-au surprins pe mine.”

Unul dintre subiectele care îl deranjează cel mai mult rămâne comerțul ambulant de pe plajele litoralului. Constantinescu a declarat că fenomenul continuă să existe deoarece există turiști care cumpără produsele respective. Fostul șef ANPC avertizează că multe dintre aceste alimente sunt comercializate fără respectarea normelor sanitare.

„Acum avem un mare război cu vânzătorii ambulanți. Dacă n-ar cumpăra nimeni, în două zile n-ar mai sta acolo. Cei mai vinovați sunt părinții care cumpără copiilor. Rezultatul negativ nu trebuie să apară imediat. Poate avea repercusiuni asupra sistemului digestiv sau metabolismului.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”

Alertă ANM! Urmează 3 zile cu temperaturi de foc în București