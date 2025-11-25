Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 26 noiembrie. Zodia care își găsește sufletul pereche

Horoscop 26 noiembrie. Zodia care își găsește sufletul pereche

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 20:00
Horoscop 26 noiembrie 2026

Horoscop 26 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Te simți pe val, dar ai tendința să vrei totul acum. Fii atent că graba strică farmecul.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Azi, o conversație aparent banală îți aprinde o idee mare. Ține-o minte, s-ar putea să devină importantă.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Mintea ta este plină de idei azi. O colaborare neașteptată te poate avantaja.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Ai nevoie de liniște și de oameni înțelegători. E o zi perfectă să îți pui gândurile în ordine.

Leu: 23 iulie – 22 august

Carisma ta atrage atenția. Fii atent la flirturi subtile azi.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

E ziua în care planurile tale dau roade. Totul iese aproape perfect.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

O discuție sinceră clarifică neînțelegeri vechi cu partenerul de viață. Spune lucrurilor pe nume, fără teamă.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Cineva se apropie de tine. Nu fugi de conexiuni profunde, s-ar putea să îți găsești sufletul pereche.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Fii atent la oportunități spontane, universul îți aruncă un semn clar azi.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Vrei  să îți pui planurile în aplicare. Nu te lăsa descurajat de obstacolele mici care apar.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Azi simți nevoia să fii liber și să te exprimi. Spune ce crezi, chiar dacă e posibil să deranjezi.

Pești: 19 februarie – 20 martie

În seara asta, cineva te surprinde cu o invitație romantică. Bucură-te de moment.

×