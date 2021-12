2022 este anul extremelor! Astrologii susțin că unii nativi vor avea foarte multe avantaje, în timp ce alții vor avea parte de numeroase ghinioane. CANCAN NEWS a analizat hărțile astrale și vă dezvăluie ce le așteaptă pe vedete din punct de vedere al carierei, al banilor sau al sănătății.

Vorbind despre speranțe și vise, în anul care urmează, nimic nu va fi prea nebunesc sau prea sălbatic pentru a deveni realitate. Mihai Petre, „Berbec” fiind, va avea parte de un an bun mai ales din punct de vedere financiar și profesional, însă astrele arată că va fi nevoit să depună mult efort mai ales în prima și în ultima parte a anului 2022. Așadar, experiența din “Asia Express” a reprezentat o amuletă pentru dansator, iar proiectele se vor ține lanț.

Atenție la conflicte!

La un moment dat, „Taurii” vor trebui să aleagă între bani și pasiune, la mijlocul anului. Tot atunci, viața sentimentală va trece pe locul 2. Așadar, Alex Velea, Anda Adam, Roxana Ionescu sunt câteva vedete care vor fi puse în această situație.

Teo Trandafir, Andreea Bănică, Loredana Groza, Mihai Bobonete, aflându-se sub semnul zodiacal „Gemeni”, trebuie să fie atenți pentru că există riscul unor conflicte cu cei apropiați, dar care pot fi depășite cu mult calm și atenție.

“Racii” vor trece și prin conflicte cu apropiații, dar și cu colegii de la serviciu și vor avea în general un an zbuciumat, dar asta nu este un lucru nou pentru Andreea Bălan, Andreea Raicu sau Ilie Năstase. În ceea ce-i privește pe “Leii” Dorian Popa, Iulia Vântur, Andreea Ibacka, Smiley, Elena Gheorghe, Mihaela Rădulescu, vor alterna perioadele de bucurie și dezamăgire atât profesională, cât și sentimentală.

Cine vor fi cei mai creativi în 2022

Nativii „Fecioară” – Paula Seling, Andra, Andreea Esca sau Andreea Antonescu – vor avea parte de un an complicat din punct de vedere sentimental, dar în plan financiar nu trebuie să-și facă probleme. Nici pentru „Balanțe” nu se anunță un an prea dificil. Dana Rogoz, Cabral, Simona Halep, Catrinel Menghia sau Inna vor avea un an bun și, dincolo de bani, vor avea toate motivele să fie mulțumiți.

Anul 2022 va fi sclipitor și plin de succes pentru „Scorpioni”. Nadia Comăneci, Andi Moisescu sau Sore vor avea cea mai pregnantă senzație de bine pe parcursul întregului an. „Săgetătorii” vor trebui să fie atenți la cheltuieli! Așadar, Gina Pistol, Florin Grozea, Alina Plugaru, Monica Bârlădeanu vor avea tendința să arunce sume importante de bani pe lucruri de care nu au nevoie.

În ceea ce privește nativii Capricorn – semn zodiacal sub care s-au născut Marius Moga, Andreea Marin, Corina Caragea, Laura Cosoi – vor fi foarte creativi și vor face toate lucrurile ușor, cu minim efort. “Vărsătorii” Corina Bud, Pavel Bartoș, Bebe Cotimanis, Ruby, Doinița Oancea, Vlad Gherman, Ana Baniciu vor trebui să își dozeze efortul pentru a obține un randament maxim pe tot parcursul anului. Iar Bianca Drăgușanu, Vladimir Drăghia, Virgil Ianțu, în zodia „Pești” fiind, vor fi tentați să își schimbe jobul sau să se mute în altă casă.

