Hrană pentru pisici, retrasă din magazine! Descoperirea făcută de ANSVSA

ANSVSA a declanșat o alertă la nivel național și a cerut scoaterea imediată de la raft a unui sortiment extrem de popular de hrană umedă pentru pisici. Inspectorii au descoperit un detaliu de-a dreptul înfiorător: compoziția produsului a fost contaminată cu resturi de materiale extrem de periculoase pentru stomacul animalelor!

Dacă ai acasă o pisică și obișnuiești să îi cumperi hrană din supermarketuri, trebuie să fii extrem de atent. Din cauza unor erori grave pe linia de producție, conservele Coshida Selection la 405 grame, mai exact varianta cu bucățele în aspic cu gust de ficat și vită, au fost găsite cu fire de plastic de culoare albastră în ele. Stăpânii sunt rugați să nu le mai dea sub nicio formă animalelor aceste conserve, deoarece ingerarea acelor filamente le poate perfora organele interne.

ANSVSA a retras mâncarea de pisici din magazine

Sunt vizate exclusiv conservele care au imprimate pe ambalaj datele de expirare 02.04.2028 și 03.04.2028. Reprezentanții magazinelor Lidl din întreaga Românie au anunțat că primesc produsele înapoi în regim de urgență. Clienții vor primi întreaga sumă achitată, iar vestea excelentă este că nu vi se va cere nici măcar bonul fiscal la casă.

Pe lângă alertele oficiale, medicii veterinari trag un semnal de alarmă cu privire la ceea ce le dăm de mâncare felinelor noastre. Multe alimente pe care noi le consumăm zilnic sunt adevărate otrăvuri pentru ele. Iată topul celor mai toxice produse:

Ceapa, usturoiul și prazul: Indiferent că sunt crude, gătite sau sub formă de pudră, acestea distrug celulele roșii din sânge și provoacă o anemie severă.

Ciocolata și cafeaua: Conțin substanțe extrem de periculoase (teobromină și cofeină) care duc la stări de agitație extremă, probleme cu inima, tremurături și crize de convulsii.

Strugurii și stafidele: Chiar și în cantități infime, pot declanșa blocaje renale fatale.

Alcoolul și aluatul crud cu drojdie: Pot provoca intoxicații severe, aluatul umflându-se direct în stomacul bietului animal, unde fermentează.

Xilitolul și nucile de macadamia: Îndulcitorul folosit în gumele de mestecat sau bomboane le distruge organismul instant.

Când trebuie să mergi de urgență la veterinar

De asemenea, există alimente care nu le ucid pe loc, dar le distrug sistemul digestiv. Lactatele de vacă (deoarece felinele adulte au intoleranță la lactoză), brânza grasă, carnea cu multă grăsime sau șoriciul pot provoca pancreatite sau diaree severă. De evitat complet sunt și oasele gătite care se pot sparge în așchii, peștele sau ouăle crude (pline de paraziți și bacterii ca Salmonella).

Dacă ai suspiciunea că pisica ta a apucat să mănânce ceva toxic sau a înghițit plastic, trebuie să acționezi în primele minute! Stăpânii trebuie să meargă de urgență la veterinar dacă observă aceste simptome la pisicile lor:

Vărsături repetate și stări de vomă;

Diaree agresivă sau lipsa totală a poftei de mâncare;

Salivare abundentă la nivelul gurii;

Tremurături corporale, convulsii sau dificultăți mari de respirație;

O stare generală de moleșeală accentuată sau chiar pierderea cunoștinței.

VEZI ȘI: De ce pisicile te ajută doar când au și ele ceva de câștigat. Explicația oferită de cercetători

Cele două rase de pisici care au fost interzise în Olanda. Care este motivul