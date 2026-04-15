Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, locuiește în afara Statelor Unite, la puțin peste un an după ce tatăl său a părăsit Casa Albă, a dezvăluit avocatul său într-un document depus în instanță săptămâna trecută.

Avocatul său, Barry Coburn, a depus pe 6 aprilie un document de 14 pagini într-un proces civil privind onorarii legale neplătite, în care se menționează că „domnul Biden locuiește în străinătate”. Coburn a refuzat să ofere mai multe detalii, informează PEOPLE.

Hunter Biden a părăsit Statele Unite

Nu este clar în ce țară s-a mutat Hunter Biden, în vârstă de 56 de ani, însă într-un interviu din noiembrie 2025, acesta a spus că își împarte timpul între SUA și Cape Town, Africa de Sud.

Soția sa, Melissa Cohen Biden, este originară din Africa de Sud. Cei doi locuiau în California de când s-au căsătorit în 2019.

„După ce toate lucrurile politice și personale s-au încheiat în ultimele șase luni, am promis întotdeauna că vom petrece ceva timp aici. M-am îndrăgostit nebunește de Cape Town. Nu aveți idee cât de bine o duceți aici. Este cel mai frumos oraș din lume”, a spus Hunter Biden în cadrul podcastului Wide Awake, realizat în Africa de Sud.

Hunter Biden spune că nu se poate întoarce în America

Fiul fostului președinte a mai menționat în acel interviu că majoritatea caselor din jurul locuinței pe care o închiriase în Malibu, California, au fost distruse în incendiul care a afectat Los Angeles din 2024, „așa că oricum nu ne putem întoarce”.

Președintele Donald Trump a retras protecția Secret Service pentru Hunter și sora sa, Ashley Biden, în martie 2025, din cauza unor fotografii făcute lui Hunter în Africa de Sud, țară pe care Trump a acuzat-o că ar permite un genocid împotriva fermierilor albi.

„Hunter Biden a beneficiat de protecția Secret Service pentru o perioadă îndelungată, toate costurile fiind suportate de contribuabilii americani. Sunt până la 18 persoane în acest dispozitiv, ceea ce este ridicol! În prezent, se află în vacanță, culmea, în Africa de Sud, unde drepturile omului au fost intens puse sub semnul întrebării”, a scris Trump pe 17 martie 2025, pe platforma sa Truth Social.

