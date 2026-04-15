De: Daniel Matei 15/04/2026 | 14:23
Sursa foto: Profimedia

Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, locuiește în afara Statelor Unite, la puțin peste un an după ce tatăl său a părăsit Casa Albă, a dezvăluit avocatul său într-un document depus în instanță săptămâna trecută.

Avocatul său, Barry Coburn, a depus pe 6 aprilie un document de 14 pagini într-un proces civil privind onorarii legale neplătite, în care se menționează că „domnul Biden locuiește în străinătate”. Coburn a refuzat să ofere mai multe detalii, informează PEOPLE.

Nu este clar în ce țară s-a mutat Hunter Biden, în vârstă de 56 de ani, însă într-un interviu din noiembrie 2025, acesta a spus că își împarte timpul între SUA și Cape Town, Africa de Sud.

Soția sa, Melissa Cohen Biden, este originară din Africa de Sud. Cei doi locuiau în California de când s-au căsătorit în 2019.

„După ce toate lucrurile politice și personale s-au încheiat în ultimele șase luni, am promis întotdeauna că vom petrece ceva timp aici. M-am îndrăgostit nebunește de Cape Town. Nu aveți idee cât de bine o duceți aici. Este cel mai frumos oraș din lume”, a spus Hunter Biden în cadrul podcastului Wide Awake, realizat în Africa de Sud.

Hunter Biden spune că nu se poate întoarce în America

Fiul fostului președinte a mai menționat în acel interviu că majoritatea caselor din jurul locuinței pe care o închiriase în Malibu, California, au fost distruse în incendiul care a afectat Los Angeles din 2024, „așa că oricum nu ne putem întoarce”.

Președintele Donald Trump a retras protecția Secret Service pentru Hunter și sora sa, Ashley Biden, în martie 2025, din cauza unor fotografii făcute lui Hunter în Africa de Sud, țară pe care Trump a acuzat-o că ar permite un genocid împotriva fermierilor albi.

„Hunter Biden a beneficiat de protecția Secret Service pentru o perioadă îndelungată, toate costurile fiind suportate de contribuabilii americani. Sunt până la 18 persoane în acest dispozitiv, ceea ce este ridicol! În prezent, se află în vacanță, culmea, în Africa de Sud, unde drepturile omului au fost intens puse sub semnul întrebării”, a scris Trump pe 17 martie 2025, pe platforma sa Truth Social.

CITEȘTE ȘI:

De ce rănile emoționale se reactivează în situații complet neașteptate. Nu este sensibilitate exagerată, ci doar un mod în care creierul stochează suferința

Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Britney Spears nu e la prima luptă cu substanțele interzise! Ce derapaje periculoase a mai avut artista
Showbiz internațional
Britney Spears nu e la prima luptă cu substanțele interzise! Ce derapaje periculoase a mai avut artista
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Showbiz internațional
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate...
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi de până la 3.000 de euro
Adevarul
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Parteneri
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Click.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Promotor.ro
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
go4it.ro
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25 aprilie 2026
Gandul.ro
Meteorologii EaseWeather au schimbat prognoza: Se întorc ninsorile în România, începând cu data de 25...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sistemele de apărare din România au fost orientate în poziție de tragere. Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian românesc
Prima reacție a Oanei Zăvoranu, după ce instanța a decis că e bună de plată: „Acei 10.000 de lei au fost cadou"
Mormântul Andreei Cuciuc a fost vandalizat. Igor, tatăl tinerei, e devastat: "I-au mutat crucea"
În ce stare se află victimele incendiului violent din Constanța? 9 persoane, transportate la spital după ce s-a activat Planul Roșu
Roxana Vașniuc, acuzații dure pentru fostul soț: "Nu oricine merită locul de lângă mine"
Mihai, șoferul BMW-ului din accidentul de la Snagov, înmormântat azi. Imaginile durerii
Vezi toate știrile