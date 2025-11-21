Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață

Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi, micuțul Giorgios, a împlinit trei luni, iar părinții săi au marcat această zi cu un tort special și imagini adorabile publicate online. Cei doi tineri sunt foarte fericiți cu noul rol din viața lor și petrec tot mai mult timp împreună cu băiețelul lor.

Primele fotografii oficiale cu Giorgios au fost dezvăluite de la botezul său, un eveniment organizat cu multă discreție, dar suficient pentru ca fanii să-i admire micuțul. Elena și Ianis Hagi preferă să fie cât mai discreți și încă nu au arătat chipul băiețelului lor.

Fotbalistul a mărturisit, în trecut, cât este de fericit și își dorește o familie frumoasă alături de Elena.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi.

Ce tort a avut băiețelul

Recent, Giorgios a fost surprins purtând hainele echipei naționale de fotbal a României, la fel ca mama lui, cu numele „Hagi” scris pe tricou. Elena Hagi a mărturisit cu mândrie că fiul lor este deja cel mai mare fan al tatălui său. Micuțul s-a născut la sfârșitul lunii august, iar recent a împlinit trei luni. Părinții i-au făcut un tort alb, decorat simplu prin care să sărbătorească.

Numele Giorgios înseamnă, în esență, „țăran, lucrător al pământului” sau „cel care lucrează pământul”. Este foarte popular în Grecia și în comunitățile de origine greacă și are rădăcini în termenul grecesc vechi. Atunci când părinții aleg acest nume, de obicei este asociat cu hărnicia, rădăcinile tradiționale și stabilitate. În România, variantele sunt: George sau Gheorghe, la fel ca și numele bunicului – Gheorghe HAgi.

