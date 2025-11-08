Acasă » Știri » Sport » Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr

Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 23:12
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr
Îl recunoști pe sportivul din imagine?/ Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Surpriză pentru fanii unui sportiv celebru din România! Acesta a împărtășit cu ei mai multe imagini realizate în perioada liceului. Fotografiile sunt vechi de peste 20 de ani. Oamenii aproape că nu l-au recunoscut, mai ales că tocmai și-a făcut implant de păr și s-a afișat în ipostaze surprinzătoare. Află, în articol, toate detaliile!

Andrei Stoica și-a luat fanii prin surprindere cu o serie de fotografii vechi de peste 20 de ani. Sportivul a primit imaginile de la un fost coleg de liceu și a devenit nostalgic atunci când și-a dat seama cât de mult s-a transformat.

Andrei Stoica, transformare spectaculoasă

Andrei Stoica a adăugat odată cu imaginile vechi, și unele recente. De asemenea, fotografiile au fost însoțite și de un mesaj special. Celebrul luptător a mărturisit că și el este surprins de transformarea spectaculoasă de care a avut parte de-a lungul anilor.

Fostul concurent de la Power Couple este de nerecunoscut. Deși fizic s-a schimbat radical, Andrei Stoica a susținut că există și câteva aspecte care au rămas la fel. Sportivul nu și-a pierdut nicio secundă ambiția și dorința de a reuși ceea ce își propune.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

„Nu-mi vine să cred. Mi-a trimis un coleg pozele astea din liceu, de acum aproape 21 de ani. Le-am deschis și m-am uitat la ele de parcă mă uitam la un străin. Alt corp, altă față, altă energie. Parcă eram alt om. Dar adevărul e că acolo, în ochii băiatului ăla, era deja tot ce sunt azi. Ambiția, încăpățânarea, dorința să reușesc orice îmi pun în minte. Astea nu s-au schimbat niciodată.

Eram doar un puști care visa să ajungă campion. Fără bani, fără drum sigur, fără garanții. Doar muncă, foame de rezultate și credința că o să iasă, indiferent cât durează. Au trecut ani de sală, lupte, nopți nedormite, victorii care m-au urcat, înfrângeri care m-au rupt, și apoi din nou ridicat. Au apărut familia, copiii, responsabilități, o viață întreagă construită pas cu pas.

Azi pun pozele una lângă alta: băiatul de atunci și omul de azi. Și văd tot drumul dintre ele. Toate loviturile. Toate ridicările. Toți oamenii care au fost lângă mine și au pus umărul. Nu m-am schimbat doar la fizic. Mi s-a schimbat mintea, răbdarea, liniștea, scopul. Dar focul din interior e același. Poate chiar mai puternic acum. Și nu m-am oprit”, a scris Andrei Stoica pe Facebook.

Andrei Stoica/ Sursa foto: Facebook

Sportivul și-a făcut implant de păr

În urmă cu doar câteva zile, Andrei Stoica a făcut o schimbare importantă. Luptătorul a suferit o intervenție de implant de păr. Acesta a dorit să le povestească urmăritorilor săi pas cu pas procesul dificil prin care a trecut.

„Vineri, 31 Octombrie, am făcut un pas important. Am trecut printr-o intervenție de implant de păr. A fost o zi lungă (aproape 8 ore) în care am parcurs toate etapele: consultul, tunsul, desenarea liniei, anestezia, extracția și implantarea firelor de păr. Totul a decurs impecabil. Primele zile sunt mai delicate, dar urmează procesul firesc de vindecare, iar rezultatele finale se vor vedea în aproximativ un an. Abia aștept să vă arăt transformarea și să văd cum ‘întineresc’ vreo 15 ani”, a scris Andrei Stoica pe Instagram.

Andrei Stoica și-a făcut implant de păr/ Sursa foto: Instagram

Citește și: Fosta concurentă Power Couple, la un pas de tragedie! Experienţa care putea să-i fie fatală: “Am rămas cu sechele”

Luptătorul Andrei Stoica, în spatele unei strategii ingenioase! Fobia pe care a ținut-o ascunsă pentru a câștiga “Power Couple”: “Eu am o frică și nu am spus-o nimănui”

Tags:
Iți recomandăm
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Știri
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum printre torțe. Imagini emoționante de la ceremonie
Știri
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum printre torțe. Imagini emoționante de la ceremonie
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii ...
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul ...
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă
(P) Cum să identifici un trening de bărbați calitativ? 10 sfaturi utile
(P) Cum să identifici un trening de bărbați calitativ? 10 sfaturi utile
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct ...
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Vezi toate știrile
×