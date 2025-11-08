Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr

Surpriză pentru fanii unui sportiv celebru din România! Acesta a împărtășit cu ei mai multe imagini realizate în perioada liceului. Fotografiile sunt vechi de peste 20 de ani. Oamenii aproape că nu l-au recunoscut, mai ales că tocmai și-a făcut implant de păr și s-a afișat în ipostaze surprinzătoare. Află, în articol, toate detaliile!

Andrei Stoica și-a luat fanii prin surprindere cu o serie de fotografii vechi de peste 20 de ani. Sportivul a primit imaginile de la un fost coleg de liceu și a devenit nostalgic atunci când și-a dat seama cât de mult s-a transformat.

Andrei Stoica, transformare spectaculoasă

Andrei Stoica a adăugat odată cu imaginile vechi, și unele recente. De asemenea, fotografiile au fost însoțite și de un mesaj special. Celebrul luptător a mărturisit că și el este surprins de transformarea spectaculoasă de care a avut parte de-a lungul anilor.

Fostul concurent de la Power Couple este de nerecunoscut. Deși fizic s-a schimbat radical, Andrei Stoica a susținut că există și câteva aspecte care au rămas la fel. Sportivul nu și-a pierdut nicio secundă ambiția și dorința de a reuși ceea ce își propune.

„Nu-mi vine să cred. Mi-a trimis un coleg pozele astea din liceu, de acum aproape 21 de ani. Le-am deschis și m-am uitat la ele de parcă mă uitam la un străin. Alt corp, altă față, altă energie. Parcă eram alt om. Dar adevărul e că acolo, în ochii băiatului ăla, era deja tot ce sunt azi. Ambiția, încăpățânarea, dorința să reușesc orice îmi pun în minte. Astea nu s-au schimbat niciodată. Eram doar un puști care visa să ajungă campion. Fără bani, fără drum sigur, fără garanții. Doar muncă, foame de rezultate și credința că o să iasă, indiferent cât durează. Au trecut ani de sală, lupte, nopți nedormite, victorii care m-au urcat, înfrângeri care m-au rupt, și apoi din nou ridicat. Au apărut familia, copiii, responsabilități, o viață întreagă construită pas cu pas. Azi pun pozele una lângă alta: băiatul de atunci și omul de azi. Și văd tot drumul dintre ele. Toate loviturile. Toate ridicările. Toți oamenii care au fost lângă mine și au pus umărul. Nu m-am schimbat doar la fizic. Mi s-a schimbat mintea, răbdarea, liniștea, scopul. Dar focul din interior e același. Poate chiar mai puternic acum. Și nu m-am oprit”, a scris Andrei Stoica pe Facebook.

Sportivul și-a făcut implant de păr

În urmă cu doar câteva zile, Andrei Stoica a făcut o schimbare importantă. Luptătorul a suferit o intervenție de implant de păr. Acesta a dorit să le povestească urmăritorilor săi pas cu pas procesul dificil prin care a trecut.

„Vineri, 31 Octombrie, am făcut un pas important. Am trecut printr-o intervenție de implant de păr. A fost o zi lungă (aproape 8 ore) în care am parcurs toate etapele: consultul, tunsul, desenarea liniei, anestezia, extracția și implantarea firelor de păr. Totul a decurs impecabil. Primele zile sunt mai delicate, dar urmează procesul firesc de vindecare, iar rezultatele finale se vor vedea în aproximativ un an. Abia aștept să vă arăt transformarea și să văd cum ‘întineresc’ vreo 15 ani”, a scris Andrei Stoica pe Instagram.

Citește și: Fosta concurentă Power Couple, la un pas de tragedie! Experienţa care putea să-i fie fatală: “Am rămas cu sechele”

Luptătorul Andrei Stoica, în spatele unei strategii ingenioase! Fobia pe care a ținut-o ascunsă pentru a câștiga “Power Couple”: “Eu am o frică și nu am spus-o nimănui”