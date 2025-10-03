Acasă » Știri » Ilie Bolojan ar fi blocat pe ascuns aceste salarii! Românii care sunt afectați de măsurile radicale

Ilie Bolojan ar fi blocat pe ascuns aceste salarii! Românii care sunt afectați de măsurile radicale

De: Andreea Stăncescu 03/10/2025 | 15:53
Ce schimbări a adoptat Guvernul / FOTO: Facebook - Ilie Bolojan

Ministerul Dezvoltării a suspendat brusc platforma de facturare destinată plăților din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, fără a anunța în prealabil și fără a consulta beneficiarii. În paralel, Guvernul a decis să amâne și achitarea drepturilor salariale câștigate de profesori în instanță, ceea ce adâncește tensiunile din sectorul public.

Instituția a transmis autorităților locale și firmelor implicate în contracte că, până la finalul acestui an, nu vor mai fi acceptate noi cereri de plată. Vor fi luate în considerare doar solicitările deja depuse, și acestea doar în limita fondurilor rămase disponibile. Această decizie afectează în mod direct primarii care au semnat contracte cu firme de construcții, întrucât nu mai pot onora facturile. Situația pune presiune uriașă pe aceste companii, ce riscă să intre în blocaj financiar, să ajungă în instanță cu furnizorii sau chiar să intre în faliment.

În același timp, angajații din sectorul public, în special profesorii, se confruntă cu o nouă amânare a plăților. Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a hotărât ca diferențele salariale și dobânzile stabilite de instanță să fie plătite abia anul viitor, deși acestea erau deja câștigate legal.

Salariile profesorilor sunt blocate

Profesorii sunt profund nemulțumiți de adoptarea Ordonanței 52, pe care o consideră o măsură discriminatorie și lipsită de transparență, luată fără consultarea partenerilor de dialog social. În timp ce unii angajați din învățământ și-au primit deja drepturile salariale pe baza Ordonanței 48, alții care aveau hotărâri judecătorești și plăți eșalonate pe cinci ani, sunt obligați acum să mai aștepte încă un an pentru a-și primi banii.

Reprezentanții cadrelor didactice avertizează că vor acționa în mod legal pentru a obliga Guvernul să respecte deciziile instanțelor și să achite sumele restante. Mai mult, sindicatele se pregătesc de acțiuni de protest și nu exclud declanșarea unei greve generale, dacă solicitările lor vor fi ignorate.

„Se adoptă ordonanța 52, fără niciun fel de consultare a partenerilor de dialog social, o măsură discriminatorie pentru că acele drepturi salariale, o parte erau pe aceste hotărâri judecătorești, o parte pe ordonanța 48. Sunt colegi care și-au primit banii pe ordonanța 48 și sunt cei care au hotărâri judecătorești, care erau eșalonate pe 5 ani, privesc lovitura de grație și mai așteaptă încă un an suplimentar pentru achitarea drepturilor cuvenite. Vom căuta toate căile legale pentru a obliga guvernul să plătească drepturile salariale restante ale colegilor noștri. Începând de marți vom picheta pe domnul Nazare, care nu este străin de conținutul acestei ordonanțe. și de acel articol introdus în acea ședință făcută pe șes ca să nu afle românii ce anume face această guvernareMinisterul de Finanțe, pentru că ministerul știe despre ce e vorba. nu ne vom opri aici. Guvernarea Bolojan împing sistemul de învățământ către o grevă generală. Și vom ajunge la această grevă generală. Și vom lovi exact atunci când îi va durea cel mai rău. Pentru că lucrurile acestea nu se uită”, a transmis un profesot la Romania TV.

