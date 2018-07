Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie!

Oana Roman a făcut eforturi uriașe pentru a slăbi, după ce a născut. A anunțat, la un moment dat, că a reușit să scape de 20 de kilograme și se simte foarte bine. (Promotiile zilei la monitoare) Se întâmpla acum patru ani. Între timp, vedeta a mai redus un pic din ritmul alert în care se lupta să slăbească. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe fiica fostului premier la plajă, la Mamaia, și vă prezintă imagini necenzurate cu ea, în costum de baie.

Oana Roman dezvăluia, la câteva luni după ce a devenit mamă, că, în urma unui regim alimentar strict, dar și făcând sport, a dat jos nu mai puțin de 20 de kilograme. "Mă simt mult, mult mai bine. Recuperarea după cezariană e reușită. Am slăbit aproape 20 de kilograme, în urma operațiilor și zilelor petrecute în spital. Mi-am schimbat și stilul de viață de când e cea mică, mesele mult mai regulate. Fizic, mă simt mult mai bine", spunea Oana.

Aproape patru ani au trecut de atunci, iar Oana pare că a mai redus din ritmul în care slăbea, văzând cu ochii, așa cum se observă, de altfel, și în imaginile de ultimă oră obținute de CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România.

Weekend-ul trecut, Oana Roman, Marius Elisei și fetița lor de patru ani, Maria Isabela, au dat o fugă la mare, la Mamaia. Acolo, fiica fostul premier Petre Roman a avut mare grijă de micuță, dar și de băiețelul unui cuplu care a însoțit-o la plajă. Oana le-a făcut celor doi copii castele de nisip, fiind foarte atentă la cerințele micuților. A avut timp și de stat la șuetă, cu câteva prietene, pe șezlong.

Nu a ratat o baie în mare, așa că, la un moment dat, și-a luat costumul de baie, dar și un colac micuț, pentru Maria Isabela. În acest timp, Marius s-a relaxat la un joc de table cu un amic.

Oana Roman, probleme de sănătate

Oana Roman se confruntă, de doi ani, cu o problemă de sănătate, hipertiroidie, motiv pentru care vedeta face tratament. Hipertiroidia este o afecțiune în cazul căreia glanda tiroidă produce o cantitate prea mare din hormonul denumit tiroxină. Hipertiroidismul poate stimula semnificativ metabolismul corpului, conducând la o scădere bruscă în greutate, ritm cardiac rapid sau neregulat, transpirații, stări de nervozitate, iritabilitate.

„Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care, culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres. Mai trebuie să fac o intervenție, am un șorț la burtă. La mine nu e vorba de retenție de apă, eu am niște kilograme în plus, nu mă deranjează”, dezvăluia Oana Roman.

