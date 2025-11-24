Acasă » Știri » Imagini rare cu Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Cum a fost surprinsă vedeta în sediul Pro TV

Imagini rare cu Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Cum a fost surprinsă vedeta în sediul Pro TV

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 17:02
Imagini rare cu Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Cum a fost surprinsă vedeta în sediul Pro TV
Cum arată Mihaela Rădulescu la 4 luni de la tragedie. Sursă: Profimedia
Mihaela Rădulescu revine cu pași mici dar siguri la viața pe care o avea înainte de dispariția lui Felix Baumgartner. Ea a apărut alături de Loredana în ipostaze care au stârnit valuri de comentarii. Cu toate că se implică în proiecte profesionale, tristețea încă i se observă în privire. Vezi în articol cum arată vedeta TV, după 4 luni de la tragedie!

Loredana și Mihaela Rădulescu au participat la filmările pentru ediția festivă dedicată celor trei decenii de PRO TV. Cele două dive s-au postat împreună și au captivat rapid atenția fanilor, dar un detaliu semnificativ a atras imediat atenția asupra Mihaelei Rădulescu.

Cum arată Mihaela Rădulescu după 4 luni de la tragedie

Cu toate că apare zâmbitoare alături de prietena ei bună Loredana, Mihaela Rădulescu lasă de înțeles că durerea și-a pus amprenta asupra vieții ei. Vedeta pare tristă și doborâtă de pierderea pe care a suferit-o în urmă cu 4 luni, atunci când Felix Baumgartner s-a stins din viață în timpul unui zbor cu parapanta.

Loredana a publicat câteva fotografii alături de Mihaela Rădulescu, iar fanii s-au bucurat să vadă că vedeta TV își continuă viața după ce și-a pierdut partenerul de drum. Reîntoarcerea divei într-un proiect care se desfășoară în România a fost emoționantă atât pentru ea, cât și pentru fani.

Mihaela Rădulescu a optat pentru o ținută formată din alb și negru și a trăit momente plăcute alături de prietena ei, Loredana. Cu toate că apare zâmbind, durerea încă se poate vedea în ochii ei.

În afară de fotografiile de grup în care a apărut, Mihaela Rădulescu a fost o prezență extrem de rezervată în cadrul filmărilor de la Pro Tv. Vedeta a stat retrasă și a părut că este îngândurată.

CITEȘTE ȘI:

Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el

Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte bune după moartea lui Felix Baumgartner

×