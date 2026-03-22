Imaginile scandaloase din timpul arestării lui Justin Timberlake. Cântărețul era sub influența băuturilor alcoolice

Justin Timberlake a fost prins conducând sub influența alcoolului, iar imaginile de la arestarea sa au apărut abia doi ani mai târziu. Deși artistul a încercat să oprească publicarea clipului printr-un proces, instanța a decis contrariul.

Înregistrarea din momentul în care cântărețul este reținut de poliție a ajuns, în cele din urmă, în spațiul online, stârnind reacții puternice. Incidentul a avut loc în 2024, când Justin Timberlake a fost oprit de autorități după ce mașina sa fusese observată circulând neregulamentar. Artistul a contestat ulterior difuzarea imaginilor, acționând în instanță autoritățile locale din Sag Harbor, New York.

Videoclipul cu Justin Timberlake beat a fost publicat

Cu toate acestea, pe 20 martie 2026, judecătorii au permis publicarea filmării, menționând că s-a ajuns la un acord între echipa sa juridică și poliție. Mai mult, în documentele oficiale, artistul renunțase anterior la argumentul privind încălcarea vieții private.

Clipul, făcut public de presa locală, surprinde momentul în care Justin Timberlake este tras pe dreapta și întrebat de un polițist ce face. Vizibil emoționat, acesta încearcă să explice situația, menționând că se află în plin turneu mondial. Ulterior, imaginile îl arată în timp ce este supus testelor de sobrietate. El recunoaște că este agitat și că are pulsul accelerat, însă întâmpină dificultăți în executarea probelor cerute de polițiști.

Polițist: Deci motivul opririi este că ai virat la stânga și nu ai oprit la semnele de oprire. Justin Timberlake: Da, îmi pare rău pentru asta. Polițist: Ce faci? Justin Timberlake: Sunt într-un tur mondial. Polițist: Un ce? Justin Timberlake: Un tur mondial. Polițist: Ce faci mai exact? Justin Timberlake: Ăăă… greu de explicat. Un tur mondial. Sunt Justin Timberlake. Polițist: Cum te numești? Justin Timberlake: Justin Timberlake. Polițist: Ești Justin Timberlake? Justin Timberlake: Da. Polițist: Ai permisul la tine? Justin Timberlake: Da, îl am. Polițist: Dispozitivul acesta funcționează simplu: îți pui buzele pe el și sufli ca și cum ai umfla un balon. Justin Timberlake: Nu. Polițist: Nu? Justin Timberlake: Da. Polițist: Bine… În acest moment, pe baza observațiilor, ești arestat pentru suspiciunea de consum de alcool și droguri. Te rog să te întorci. Justin Timberlake: Haideți, oameni buni… doar îmi urmez prietenii până acasă. Eu, eu… Polițist: Te rog, întoarce-te pentru mine.

În același timp, artistul susținuse în instanță că difuzarea videoclipului i-ar afecta grav imaginea publică și l-ar expune criticilor. Cu toate acestea, decizia finală a judecătorilor a fost în favoarea transparenței.

Incidentul inițial a avut loc în iunie 2024, când Timberlake a fost oprit pentru abateri rutiere. Deși a declarat că consumase doar un martini, testele au indicat contrariul, iar acesta a refuzat etilotestul. Ulterior, a pledat vinovat pentru o faptă mai ușoară, primind o amendă și obligația de a presta muncă în folosul comunității.

