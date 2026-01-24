Acasă » Știri » Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice

Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice

De: Andreea Stăncescu 24/01/2026 | 11:16
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Impozitul uriaș pentru o locuință

Într-o comună, din județul Galați, sute de proprietari s-au trezit cu impozite uriașe peste noapte. Oamenii au descoperit că locuințele lor, construite la marginea localității, au fost reîncadrate oficial din simple case în exploatații agricole, ceea ce a dus la creșteri dramatice ale taxelor locale.

Problema cu prețurile crescute a apărut din cauza statutului terenurilor, aflate în extravilan. Deși mulți dintre locuitori susțin că li s-a spus, la momentul obținerii autorizațiilor, că zona va fi trecută ulterior în intravilan, acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, clădirile au fost considerate anexe ale unor ferme, iar legislația fiscală aplicabilă acestui tip de construcții presupune impozite mult mai mari decât cele pentru locuințe obișnuite.

Revolta a izbucnit atunci când oamenii au primit noile decizii de plată. Sumele cerute sunt de-a dreptul șocante: de la câteva sute de lei pe an, unii au ajuns să plătească mii sau chiar peste zece mii de lei pentru aceeași proprietate. Potrivit datelor oficiale, situația afectează aproape 300 de gospodării.

Reacțiile nu au întârziat să apară nici din zona politică, unde au fost ridicate semne de întrebare legate de modul în care au fost eliberate autorizațiile de construire și de responsabilitatea administrației locale.

Primarul comunei a cerut calm și i-a invitat pe proprietari să aducă toate documentele la primărie, promițând că se caută soluții. Una dintre variantele analizate este trecerea terenurilor în intravilan, însă procedura este complicată și presupune realizarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Această soluție implică costuri mari și un proces birocratic de durată, care poate ajunge chiar la doi ani. Până atunci, locuitorii din Vânători rămân prinși într-un blocaj financiar serios, în care impozitele uriașe pun în pericol stabilitatea multor familii și scot la iveală fragilitatea sistemului administrativ local.

CITEȘTE ȘI: Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Prima reacție a primarului din localitatea care a eliminat taxele și impozitele: ”Nu mi-e frică”

