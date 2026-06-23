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În 2002, o româncă de 25 de ani s-a măritat cu un italian de 32 de ani, într-o biserică din Roma. Ireal ce a putut afla acum, în 2026, la 24 de ani de la cununie. Totul a fost, de fapt, o mare minciună

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 16:15
În 2002, o româncă de 25 de ani s-a măritat cu un italian de 32 de ani, într-o biserică din Roma. Ireal ce a putut afla acum, în 2026, la 24 de ani de la cununie. Totul a fost, de fapt, o mare minciună
În 2002, o româncă de 25 de ani s-a măritat cu un italian de 32 de ani, într-o biserică din Roma. Ireal ce a putut afla acum, în 2026, la 24 de ani de la cununie. Totul a fost, de fapt, o mare minciună
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O femeie de afaceri originară din România, care locuiește de mulți ani în Roma, a avut parte de o surpriză neașteptată când a aflat că mariajul său religios, oficiat într-o biserică în urmă cu peste 20 de ani, nu apare în evidențele oficiale ale Bisericii.

Situația a ieșit la iveală în momentul în care aceasta a început demersurile pentru obținerea actelor necesare unei proceduri de anulare a căsătoriei religioase în fața Rota Romana. În timpul verificărilor, s-a constatat că ceremonia religioasă nu fusese înregistrată corespunzător în documentele oficiale.

Cei doi soți au aflat adevărul când au decis să divorțeze

Povestea îi are în prim-plan pe o româncă în vârstă de 49 de ani, stabilită în Roma încă din copilărie, și pe fostul său partener, un contabil de 57 de ani provenit din San Giovanni Rotondo.

Relația lor a fost oficializată mai întâi printr-o ceremonie civilă, în primăvara anului 2001. Un an mai târziu cei doi și-au unit destinele și în fața altarului, în cadrul unei slujbe oficiate la Biserica Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Căsnicia a durat aproximativ 15 ani. Însă în 2017 cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, inițiind procedurile de divorț. După încheierea formalităților civile, femeia a încercat să obțină certificatul care atesta mariajul religios.

Actul era indispensabil pentru deschiderea unui dosar la tribunalul ecleziastic, unde intenționa să solicite anularea căsătoriei pe motive ce țin de validitatea consimțământului exprimat la momentul ceremoniei. Demersul a fost realizat cu sprijinul avocatului Alessandro Romanò. Unul dintre elementele invocate în cauză a fost faptul că foștii soți nu au avut copii pe durata căsniciei.

Dificultățile au ieșit la iveală atunci când reprezentanții Diecezei Porto Santa Rufina au încercat să identifice și să emită certificatul de căsătorie religioasă solicitat de femeie. Spre surprinderea tuturor, în arhivele oficiale nu exista nicio înregistrare care să ateste că mariajul religios al celor doi fusese consemnat vreodată.

Una dintre explicațiile vehiculate este că preotul care a oficiat ceremonia nu ar fi finalizat procedura administrativă necesară și nu ar fi înscris căsătoria în registrele bisericești.

Documentele bisericii nu atestă existența ceremoniei

Deși există numeroase dovezi ale evenimentului, documentele parohiei nu reflectă existența acelei ceremonii. Din punct de vedere legal, situația nu produce consecințe asupra statutului civil al femeii. Însă pentru aceasta problema este una profund legată de credință și conștiință. Ea își dorește să clarifice situația în raport cu Biserica înainte de a lua în calcul o eventuală nouă căsătorie.

Avocatul Alessandro Romanò a subliniat caracterul aparte al cazului, arătând că clienta sa se află într-o zonă de incertitudine. Pe de o parte, registrele oficiale nu indică existența vreunui mariaj religios. Însă, pe de altă parte, ceremonia a avut loc în mod real, în prezența martorilor și a comunității. În opinia sa, este vorba mai degrabă despre o problemă de natură morală și spirituală decât una strict juridică. Totuși, rezolvarea nu pare deloc simplă.

Verificările efectuate în dosarul personal păstrat la parohie au scos la iveală doar mențiunile referitoare la botez și la confirmarea necesară pentru căsătorie. Referința privind nunta religioasă lipsește complet. Tocmai această absență a documentelor a devenit acum esențială pentru femeie, care consideră că legătura matrimonială binecuvântată de Biserică nu poate fi desfăcută decât prin procedurile prevăzute de dreptul canonic.

Femeia s-ar putea căsători din nou, oricând

Din punct de vedere formal, nimic nu ar împiedica-o pe femeie să încheie o nouă căsătorie religioasă. Însă aceasta refuză să facă un astfel de pas până când situația legată de primul mariaj nu va fi lămurită. Pentru ea, aspectul spiritual și respectarea regulilor Bisericii sunt mai importante decât simpla lipsă a unor documente din arhive.

Avocatul Alessandro Romanò a explicat că, în cadrul procedurii canonice, va fi necesar să fie dovedită existența efectivă a ceremoniei religioase. În acest scop, apărarea intenționează să prezinte materiale foto și video realizate în ziua nunții, precum și declarații din partea persoanelor care au fost prezente la eveniment. Printre cei care ar putea depune mărturie se numără preotul, martorii și invitații care au asistat la ceremonie.

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