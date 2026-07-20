În grija cui va rămâne fiica cea mare a lui Constantin și a Luciei Sîrbu, soții morți în accidentul cumplit din Grecia

Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului devastator din Grecia, nu va rămâne fără sprijin după drama care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Copila, care și-a pierdut mama, tatăl și surioara de doar șase luni în urma impactului violent cu un camion-cisternă, va fi crescută de mătușa sa.

În timp ce familia încearcă să facă față unei suferințe greu de descris, medicii continuă să o supravegheze atent, iar starea ei de sănătate rămâne în atenția tuturor.

Vacanța pe care familia Sîrbu o petrecea în Grecia s-a transformat într-o tragedie fără margini. Lucia și Constantin Sîrbu, din municipiul Strășeni, Republica Moldova, și-au pierdut viața în accident, la fel și bebelușul lor de doar șase luni. Singura care a supraviețuit este fiica lor cea mare, care luptă acum să se recupereze după rănile suferite.

Cine o va crește pe fetița de 7 ani rămasă fără părinți în tragedia din Grecia

Între timp, autoritățile din Republica Moldova au făcut toate demersurile necesare pentru ca fetița să poată reveni acasă. Sora mamei sale s-a dus să o ia pe micuță din Grecia încă din primele clipe și a anunțat că îi va fi tutore legal.

„Am reușit într-un timp foarte scurt să oferim tot sprijinul necesar. Este un document pe numele Anei Caciur, care îi permite să o însoțească pe fetiță spre Republica Moldova. Tutela va fi instituită după revenirea copilei în țară, deoarece aceasta este procedura legală. Va fi instituită pe numele Anei Caciur, mătușa fetiței”, a precizat Valentina Casian, pentru Teleradio-Moldova.

Deși a scăpat cu viață, copila a suferit răni grave în urma impactului și a fost internată într-un spital din Salonic, unde a primit îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite de consulul onorific al Republicii Moldova la Salonic, medicii au constatat că are mai multe coaste fracturate, un pneumotorax, o fractură de femur și numeroase leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs în regiunea Halkidiki, pe drumul dintre Polygyros și Metamorfosis. Mașina în care se afla familia s-a ciocnit frontal de un camion-cisternă, iar impactul a fost atât de violent încât echipele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente speciale pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate.

Lucia Sîrbu, în vârstă de 28 de ani, și fiica sa de șase luni au murit pe loc. Soțul ei, Constantin Sîrbu, de 35 de ani, a fost transportat în stare critică la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

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