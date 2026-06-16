Încă o tragedie aviatică! 8 oameni au murit după ce un Boeing Air Force B-52 s-a prăbușit după decolare

Opt membri ai echipajului au murit în urma prăbușirii unui avion militar Air Force B-52, la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, situată la nord-est de Los Angeles. Este cel mai grav accident în care a fost implicat un bombardier B-52 din 1982. În acel accident, nouă membri ai echipajului au murit în timpul unui zbor de antrenament la Baza Aeriană Mather, lângă Sacramento.

Un bombardier B-52 s-a prăbușit luni, la scurt timp după decolare, pe o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din deșertul Mojave, din sudul Californiei, și a luat foc, provocând moartea tuturor celor opt persoane aflate la bord. B-52 Stratofortress implicat în accident se afla într-o misiune de testare de rutină și a decolat la ora 11:20, ora locală, de la baza aeriană Edwards. „A fost tragic și iremediabil”, a declarat colonelul James Hayes într-o conferință de presă.

Opt membri ai echipajului și-au pierdut viața

Echipele de urgență au intervenit imediat la locul accidentului în care a fost implicat avionul, care a lăsat în urma sa un nor negru uriaș. Echipajul de la bord era format din oficiali militari, civili din cadrul guvernului și doi angajați ai producătorului de avioane Boeing: „Suntem în contact cu familiile lor și le oferim sprijin”, a declarat Boeing într-un comunicat.

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy E. Meink, și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și-au exprimat amândoi condoleanțele pe rețelele de socializare cu privire la victimele accidentului. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a exprimat, de asemenea, compasiunea față de întreaga comunitate a Bazei Aeriene Edwards și a mulțumit echipelor de intervenție rapidă.

Bombardierul B-52 efectua un test în cadrul programului de modernizare a radarului, au declarat oficialii Forțelor Aeriene. După analizarea imaginilor accidentului, s-a stabilit că nimeni nu ar fi putut supraviețui incendiului, a declarat colonelul James Hayes, comandantul adjunct al escadrilei de testare 412 de la Edwards, într-o conferință de presă.

Pista bazei a rămas cu o mare urmă înnegrită pe suprafața nisipoasă, precum și cu urme de fum, dar a fost dificil să se distingă părți clare ale epavei, arată imaginile video difuzate de KCAL. Baza a fost redeschisă, deși oficialii au suspendat operațiunile până marți, 16 iunie. Oficialii militari vor începe investigarea incidentului, dar detaliile exacte nu vor fi disponibile publicului timp de aproximativ șase luni.

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