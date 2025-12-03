Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență

Pompierii din București acționează acum la Promenada Mall, pe Calea Floreasca, unde a fost semnalat un incendiu. Focul nu are flăcări vizibile, dar din subsolul clădirii iese fum gros. Sursa este un transformator aflat într-o cameră tehnică. Echipele de intervenție lucrează pentru a stinge incendiul și a preveni orice pericol pentru oameni și clădire.

Un incendiu izbucnit la un mall din Bucureşti a necesitat intervenția pompierilor din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, care au acționat pentru evacuarea persoanelor aflate în pericol și pentru aplicarea măsurilor de primă intervenție.

Incendiu la Promenda Mall din Capitală

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, precum și un echipaj SMURD.

În prezent, nu mai există degajări de fum, iar echipele de intervenție lucrează la ventilarea spațiilor afectate. Aproximativ 1100 de persoane au fost evacuate sau au reușit să se auto-evacueze.

