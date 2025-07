Incredibil ce a pățit mama gravidei ucise de șeful ei! S-a întâmplat chiar lângă locul sângeroasei crime. ”Nu știu ce vom face”

Situație încurcată pentru familia gravidei ucise de șeful său. Mama tinerei a apucat să monteze un ansamblu funerar în apropierea magazinului unde s-a petrecut tragedia. Femeia ar fi cerut autorizație de la Primăria Sectorului 3 încă de acum un an. Reprezentanții instituției i-ar fi promis că va primi aprobarea, doar că joi au anunțat-o că avizul trebuie obținut de la Primăria Capitalei. CANCAN.RO are toate detaliile.

Mama Ioanei Beatrice, gravida ucisă de șeful ei chiar în magazinul alimentar unde lucra, a vrut să-i aducă un omagiu special fiicei sale. Femeia care locuiește în Italia a comandat un ansamblu funerar, pe care să îl monteze lângă magazinul unde a fost ucisă tânăra.

”Monumentul mai mare cu îngeraș o reprezintă pe fiica mea, iar cel micuț reprezintă fetița pe care urma să o aducă pe lume. Între îngerași am pus și o carte. Toate sunt aduse din Italia. Am mai pus lângă ele poza fetei și ecografia bebelușului”, a spus, pentru CANCAN.RO , mama fetei, Mihaela Ghibirdic.

Încă de acum un an, Mihaela Ghibirdic ar fi făcut toate demersurile necesare la Primăria Sectorului 3, pentru a primi aprobarea pentru amplasarea monumentelor. Reprezentanții Primăriei ar fi asigurat-o că nu este nicio problemă și că joi va avea autorizația.

Femeia s-a bazat pe aceste promisiuni și a considerat că aprobarea este deja doar o formalitate. Prin urmare, miercuri a apucat să monteze ansamblul funerar din piatră. Ea a grăbit puțin amplasarea monumentelor, deoarece joi trebuie să se întoarcă în Peninsulă, doar că lucrurile nu au stat așa cum spera.

Când a mers din nou la Primărie pentru a ridica aprobarea, a fost înștiințată că trebuie să se adreseze Primăriei Capitalei. Situația a întristat-o pe mama fetei, care a făcut eforturi mari, inclusiv financiare, pentru a-și împlini acest vis. Statuetele au fost comandate în Italia și au costat în jur de 750 de euro, cu tot cu transportul în România.

”Și-au bătut joc de noi, pur și simplu. Nu mai am cuvinte, sunt foarte tristă. Este strigător la cer. Nu există așa ceva, să cheltuim o grămadă de bani, ieri să-mi zică OK, iar astăzi asta. Este o bătaie de joc pe sentimentele familiei și pe suferința noastră. Eu le-am zis că a ajuns ieri și că, din moment ce ni s-a spus că este OK, noi l-am montat. Noi am făcut toate demersurile care ni s-au cerut, numai pe schițe am plătit în jur de 150 de euro. Dacă ne ziceau de la început că nu se poate face, asta era, dar ne pui să cheltuim bani pe monumente, pe acte etc. și după asta spui că nu se poate. Îmi vine să plâng încontinuu”, a mai spus Mihaela Ghibirdic.