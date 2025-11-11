Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol

Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 23:20
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol
Influencerița a mințit că suferă de cancer / Sursa foto: Freepik

O cunoscută influenceriță britanică de pe TikTok a stârnit un val de reacții după ce a recunoscut public că a inventat un diagnostic de cancer. Brittany Miller, o tânără de 29 de ani din Oxfordshire, și-a cerut scuze în fața celor peste 3,5 milioane de urmăritori, mărturisind că greșeala sa a fost rezultatul unei perioade dificile din viață, marcată de probleme de sănătate mintală.

Cunoscută pentru videoclipurile despre gătit, viață de familie și cumpărături online, ea a fost pusă sub lupă după ce o postare virală părea să arate o pagină de donații care menționa că suferă de cancer gastric. Presiunea publică a determinat-o să ofere explicații, iar luni, într-un videoclip emoționant, aceasta a recunoscut adevărul.

„Am spus ceva în confidență unei persoane din cercul meu apropiat. Am spus că am o boală, și anume cancer.Nu am făcut acest lucru cu intenție răutăcioasă sau pentru a înșela oamenii, am făcut-o din disperare, am făcut-o pentru a-i ține pe oamenii din viața mea aproape de mine”, a spus influencerița.

Potrivit mărturiei sale, totul s-a întâmplat în 2017, o perioadă în care trecea printr-o criză profundă, fiind deprimată și având gânduri suicidale.

Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„La momentul respectiv, nu mi-am dat seama cât de grav era, dar era grav. Eram deprimată, aveam tendințe suicidale, eram pierdută, eram confuză – mi-am pierdut partenerul, mi-am pierdut slujba și au fost multe lucruri în acel an care m-au dus la boală mintală”, a spus Brittany Miller.

Sursa foto: TikTok

A fost creată o strângere de fonduri pentru influenceriță

Ea a mai subliniat că totul a fost o greșeală. Britanny Miller a explicat că pagina de strângere de fonduri fusese creată de un prieten, fără ca ea să fi avut intenția de a profita financiar de pe urma situației.

„Imediat ce am văzut că au fost făcute donații, am închis pagina și nu am luat niciun ban din ea. Lucrez pentru a deveni cea mai bună versiune a mea. Știu cât de oribilă este această boală și știu cât de mult afectează oamenii, așa că îmi pare foarte, foarte rău”, a mai spus ea.

Din acel moment din 2017, Brittany Miller a continuat să creeze conținut dedicat vieții de familie, fiind mamă a doi copii, gătitului și sfaturilor practice, reușind să atragă un public numeros. Reprezentanții Poliției din Thames Valley au declarat că ancheta privind cazul s-a încheiat și nu pot confirma informațiile conform cărora femeia ar fi fost condamnată pentru fraudă în 2020.

CITEȘTE ȘI: Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton

Vești cumplite pentru Ionela Năstase: ”Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”

Tags:
Iți recomandăm
Martin Garrix a fost operat! Ce intervenție a suferit celebrul DJ internațional
Showbiz internațional
Martin Garrix a fost operat! Ce intervenție a suferit celebrul DJ internațional
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Showbiz internațional
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de...
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
Gandul.ro
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și...
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
Digi 24
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri,...
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
Gandul.ro
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 ZODII care vor avea parte numai de provocări în luna noiembrie 2025. Nu vor avea pace deloc!
Cele 3 ZODII care vor avea parte numai de provocări în luna noiembrie 2025. Nu vor avea pace deloc!
Ajutor de încălzire și pentru energie în iarna 2025–2026. Cine beneficiază de acești bani
Ajutor de încălzire și pentru energie în iarna 2025–2026. Cine beneficiază de acești bani
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” ...
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România, dar amintirile îl urmăresc
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de ...
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al României
“Antrenoarea vedetelor” s-a despărțit de tatăl copilului ei! Motivul: INFIDELITATEA
“Antrenoarea vedetelor” s-a despărțit de tatăl copilului ei! Motivul: INFIDELITATEA
Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult
Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult
Vezi toate știrile
×