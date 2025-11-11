Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol

O cunoscută influenceriță britanică de pe TikTok a stârnit un val de reacții după ce a recunoscut public că a inventat un diagnostic de cancer. Brittany Miller, o tânără de 29 de ani din Oxfordshire, și-a cerut scuze în fața celor peste 3,5 milioane de urmăritori, mărturisind că greșeala sa a fost rezultatul unei perioade dificile din viață, marcată de probleme de sănătate mintală.

Cunoscută pentru videoclipurile despre gătit, viață de familie și cumpărături online, ea a fost pusă sub lupă după ce o postare virală părea să arate o pagină de donații care menționa că suferă de cancer gastric. Presiunea publică a determinat-o să ofere explicații, iar luni, într-un videoclip emoționant, aceasta a recunoscut adevărul.

„Am spus ceva în confidență unei persoane din cercul meu apropiat. Am spus că am o boală, și anume cancer.Nu am făcut acest lucru cu intenție răutăcioasă sau pentru a înșela oamenii, am făcut-o din disperare, am făcut-o pentru a-i ține pe oamenii din viața mea aproape de mine”, a spus influencerița.

Potrivit mărturiei sale, totul s-a întâmplat în 2017, o perioadă în care trecea printr-o criză profundă, fiind deprimată și având gânduri suicidale.

„La momentul respectiv, nu mi-am dat seama cât de grav era, dar era grav. Eram deprimată, aveam tendințe suicidale, eram pierdută, eram confuză – mi-am pierdut partenerul, mi-am pierdut slujba și au fost multe lucruri în acel an care m-au dus la boală mintală”, a spus Brittany Miller.

A fost creată o strângere de fonduri pentru influenceriță

Ea a mai subliniat că totul a fost o greșeală. Britanny Miller a explicat că pagina de strângere de fonduri fusese creată de un prieten, fără ca ea să fi avut intenția de a profita financiar de pe urma situației.

„Imediat ce am văzut că au fost făcute donații, am închis pagina și nu am luat niciun ban din ea. Lucrez pentru a deveni cea mai bună versiune a mea. Știu cât de oribilă este această boală și știu cât de mult afectează oamenii, așa că îmi pare foarte, foarte rău”, a mai spus ea.

Din acel moment din 2017, Brittany Miller a continuat să creeze conținut dedicat vieții de familie, fiind mamă a doi copii, gătitului și sfaturilor practice, reușind să atragă un public numeros. Reprezentanții Poliției din Thames Valley au declarat că ancheta privind cazul s-a încheiat și nu pot confirma informațiile conform cărora femeia ar fi fost condamnată pentru fraudă în 2020.

