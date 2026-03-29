Acasă » Știri » Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit în Turcia

Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit în Turcia

De: Diana Cernea 29/03/2026 | 22:10
Mozaicul glumeț din Antalya, sursa-colaj CANCAN.RO

O descoperire arheologică spectaculoasă din sudul Turciei atrage atenția nu doar prin vechime, ci și prin mesajul neașteptat. Un mozaic de aproximativ 1.500 de ani, descoperit în orașul antic Syedra, conține o inscripție care, tradusă, transmite un mesaj surprinzător de familiar: „Să crape invidioșii”.

Descoperire rară în orașul antic Syedra

Mozaicul a fost găsit în timpul săpăturilor arheologice din orașul antic Syedra, situat în districtul Alanya din provincia Antalya.

Lucrarea, cu o suprafață de aproape 15 metri pătrați, datează din perioada cuprinsă între secolele IV și VI d.Hr. și a fost descoperită la intrarea unei locuințe impunătoare.

Un mesaj care a traversat secolele

Ceea ce face acest mozaic cu adevărat special sunt inscripțiile integrate în design.

În centrul lucrării apare un mesaj cu sens pozitiv, apropiat de ideea „folosește cu bucurie” sau „cu noroc”.

Însă la intrare, într-un cerc decorativ, apare un mesaj mult mai direct, legat de invidie, care poate fi tradus liber prin „să crape invidioșii” sau „lasă-i pe cei invidioși să invidieze”.

Arheologii au fost surprinși să descopere o expresie atât de expresivă și actuală la intrarea unei case construite acum aproximativ 1.500 de ani.

O casă impresionantă, bine conservată

Mozaicul a fost descoperit într-una dintre cele mai mari locuințe din orașul antic. Clădirea, organizată în jurul unei curți interioare, avea trei niveluri și numeroase încăperi.

Se pare că a fost locuită între secolele II și VII d.Hr., iar în timp a fost modificată de diferiți proprietari. Unele zone au fost închise sau acoperite, ceea ce a contribuit la conservarea excepțională a mozaicului.

Artă antică, salvată de timp

Mozaicul prezintă modele geometrice și motive florale, tipice epocii, și s-a păstrat într-o stare foarte bună.

Specialiștii au început deja lucrări de conservare, consolidând fragmentele deteriorate și aplicând tratamente de protecție pentru a preveni degradarea.

Faptul că zona în care se afla intrarea a fost acoperită în trecut a ajutat decisiv la păstrarea intactă a acestui obiect de patrimoniu.

O expresie veche, un mesaj modern

Descoperirea demonstrează că emoțiile și reacțiile umane au rămas neschimbate de-a lungul secolelor. Invidia, orgoliul sau dorința de afirmare erau la fel de prezente acum 1.500 de ani ca și astăzi.

Mesajul mozaicului, deși antic, este surprinzător de actual și ar putea fi rostit fără probleme și în prezent.

Mozaicul descoperit în Syedra este o punte între trecut și prezent. În câteva cuvinte simple, el transmite un mesaj care a traversat secolele și care continuă să fie relevant și astăzi: indiferent de epocă, oamenii au știut întotdeauna cum să răspundă invidiei.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc ...
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc cu alarmă”
Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți
Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de ...
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul ...
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul s-a ”reorientat”
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Vezi toate știrile