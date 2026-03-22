Înșelată și părăsită după Insula iubirii, fosta concurentă de la Insula iubirii și-a refăcut viața. S-a logodit, iar acum așteaptă un copil

O fostă concurentă de la „Insula iubirii” a anunțat că este însărcinată. După ce a fost cerută în căsătorie la Paris, într-un decor de poveste, tânăra trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Ea și partenerul ei se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, iar vestea a fost primită cu multă bucurie de cei din jur.

Simona Butură a trecut peste episoadele dificile de la Insula Iubirii și a început să iubească din nou, în urmă cu câteva luni. Relația cu Mădălin a evoluat rapid și după ce s-au logodit în Paris, fosta concurentă de la Insula Iubirii a anunțat sarcina.

Ea și fostul iubit, Claudiu Dragotă au mers la Insula Iubiii pentru a-și testa relația, însă au plecat separat din Thailanda. Deși au încercat să se împace după finalul show-ului, cei doi au decis în cele din urmă să meargă pe drumuri separate. Între timp, fostul iubit și-a refăcut viața alături ispita Anamaria Vaida, în timp ce fosta concurentă și-a găsit echilibrul într-o nouă relație.

Simona și-a anunțat sarcina

Recent, viitoarea mămică s-a afișat pentru prima dată cu burtica de gravidă, surprinzându-și urmăritorii din mediul online. Postarea a fost însoțită de un mesaj simplu, dar emoționant, prin care a anunțat că ea și partenerul ei vor deveni părinți. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar prietenii și fanii i-au transmis numeroase urări de bine și felicitări.

„MOM & DAD … coming soon”, este mesajul transmis de Simona.

Simona Butură are doar cuvinte de laudă pentru actualul ei partener. Deși sunt împreună de doar câteva luni, cei doi și-au făcut deja planuri importante de viitor, mai ales că urmează să devină o familie.

„Mă bucur de prezentul pe care îl am, de omul pe care îl am alături. Suntem împreună de câteva luni, doar că abia acum am simțit nevoia să fac public și anunțul. Simona e împlinită în momentul de față. Asta contează cel mai mult. Cred că e persoana de care aveam nevoie în viața mea. E persoana care reușește să mă completeze, iar totul e perfect. Urmăritorii de pe Instagram, după cum s-a văzut și din comentarii, au fost foarte fericiți și s-au bucurat de prezentul meu și de oamenii pe care îi am alături”, a declarat Simona Butură.

