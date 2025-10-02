Întâlnirea cu Daniel Pavel nu a fost întâmplătoare. Soția prezentatorului de la ProTV a dat din casă! “Am fost la Dalai Lama, în India”

Toamna a început bine pentru Daniel Pavel, care a primit un nou proiect la Pro TV – Desafio – Aventura, format care se va filma în Asia, mai exact în Thailanda. Dacă în Republica Dominicană, la Survivor – domnu’ Dan era însoțit de Ana Maria, de această dată doamna Pavel va rămâne acasă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cei doi ne-au vorbit despre provocările profesionale care îi așteaptă, iar soția prezentatorului de la Pro TV ne-a povestit despre schimbarea majoră din viața ei înainte de întâlnirea cu domnu’ Dan.

Ana Maria și Daniel Pavel s-au întâlnit, în urmă cu câțiva ani, la o petrecere mondenă, iar timpul a curs în favoarea lor, în prezent fiind soț și soție. Partenera de viață a vedetei Pro TV ne-a spus despre schimbarea la 180 de grade a vieții sale înainte de a-și întâlni sufletul pereche.

Daniel Pavel: “Ana mă va aștepta acasă. Are proiecte”

CANCAN.RO: De data asta, Ana nu va veni cu tine în Asia.

Daniel Pavel: Ea mă va aștepta acasă. Are proiecte. Are câteva și pe partea de avocat și pe partea de actorie, chiar n-o să se plictisească. Ea e în continuare avocat în baroul de la Cluj, deci acolo și mai are consultanță, dar în același timp grație grației ei și frumuseții ei e dorită și eu mă bucur că e dorită și în proiecte de tip vizual.

CANCAN.RO: Poți să ne dai tu detalii până vine Ana?

Daniel Pavel: Pe social media va fi mult mai prezentă în perioada următoare. Pe partea de actorie ea are în momentul ăsta este un film istoric în care e foarte dorită, în care trebuie să joace rolul unei prințese străvechi și acolo încă se discută.

CANCAN.RO: Ce dorințe pentru toamna asta ce ar mai fi de bifat pentru voi, ca familie?

Ana Maria Pavel: Buna! Bine v-am găsit!

Daniel Pavel: Noi avem câteva proiecte. Am vrut să fii și tu aici. Prezentăm pe 4 octombrie o super cascadorie la Alba Iulia. Lae are 74 de ani și e un super cascador din vremea veche. El va sări cu mașina peste niște lucruri și noi doi o să fim moderatori. Și o altă dorință este să plec și să vin cu bine de acolo. (n.r. filmări)

Ana Maria Pavel, între film istoric și emisiune online

CANCAN.RO: Daniel a dat din casă și mi-a spus că te întorci la prima ta dragoste și vreau să-mi dai detalii despre proiectul de actorie.

Ana Maria Pavel: Am vrut să zic: care din ele? Prima e avocatura și cea care va rămâne pentru totdeauna. Cu actoria sunt niște oferte și le voi lua în calcul, să vedem ce se întâmplă.

Daniel Pavel: E filmul istoric în care o să fii prințesă.

Ana Maria Pavel: O să fiu domniță.

Daniel Pavel: Deci avem o schimbare în script, ok.

Ana Maria Pavel: Pe partea de social media va fi ceva legat de drept și de ce ar trebui să cunoască tinerii în ziua de azi legat de reguli, de dreptul muncii poate. O să fie frumos și voi face emisiunea împreună cu cavalerul tău de onoare și prietenul nostru Răzvan, care este și el avocat și cred că va fi ceva haios.

Ana Maria Pavel: “Am fost la Dalai Lama, am fost în India”

CANCAN.RO: Ce superstiții aveți la modul general?

Ana Maria Pavel: Nu am superstiții, chiar nu am.

Daniel Pavel: Uite, ea e cu 13 apropo de sezonul 13 de la Voce.

Ana Maria Pavel: E ziua mea norocoasă.

Daniel Pavel: Poate că sunt superstiții care vin din zona de marinar. Sunt niște superstiții care țin strict de navă. Dacă sunt pe vapor acolo fac sens, modul în care se așează un pescăruș, tu trebuie să muți nava într-o anumită parte. Deci am superstiții marinărești.

CANCAN.RO: Legat de Daniel, ai avut vreo premoniție înainte să vă întâlniți?

Ana Maria Pavel: Nu. Dar eram foarte pregătită. Făcusem o pauză de câțiva ani de relații în care mi-am făcut curățările. Am fost la Dalai Lama, am fost în India, am fost peste tot și cumva mi-am completat cunoștințele. Eram liniștită, eram cumva curată să aștept o nouă iubire și parcă am simțit că o să vină și am așteptat-o. Nu m-am grăbit niciodată să mă căsătoresc. Și când l-am văzut, da, am zis că poate fi el, deși am fost prieteni un timp.

CANCAN.RO: A venit persoana potrivită la momentul potrivit.

Ana Maria Pavel: A fost da, exact ce trebuie. Este exact ce trebuie și va fi sper.

