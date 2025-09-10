Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt

Românii vor avea interdicția de a aduce la înmormântări anumite ornamente care erau foarte populare, cum sunt coroanele din plastic. Măsura urmărește să reducă cantitatea de deșeuri neperisabile lăsate în cimitire pentru un mediu cât mai curat.

Tot mai multe orașe din România iau măsuri pentru a interzice coroanele din plastic la înmormântări. În Timișoara, autoritățile locale au elaborat un regulament care va permite accesul în cimitire doar cu flori naturale. Scopul principal al acestei inițiative este reducerea cantității mari de deșeuri plastice lăsate pe morminte, iar demersul a fost sprijinit și de Mitropolia Banatului.

Românii nu mai au voie să ducă coroane de plastic la cimitir

Părerile locuitorilor sunt însă împărțite. Campaniile derulate până acum au dat rezultate: în prezent, doar 10% dintre coroanele aduse la înmormântări mai sunt din plastic, restul fiind naturale. Pentru întreținerea curățeniei, municipalitatea cheltuie în prezent aproximativ 22.000 de lei pe lună pentru eliminarea deșeurilor din plastic.

Firmele care se ocupă cu salubrizarea cimitirelor consideră coroanele din plastic ca fiind deșeuri periculoase. În acest context, recomandarea este ca participanții la înmormântări să aducă flori naturale sau coroane biodegradabile, ca semn de respect și recunoștință față de cei dispăruți.

Coroanele din plastic sunt mai ieftine decât cele din flori naturale, ceea ce înseamnă că, odată cu interzicerea lor, suma cheltuită de români pentru ornamente funerare va fi mai mare.

Regulamentul urmează să fie supus votului Consiliului Local la sfârșitul acestei luni. Inițiative similare sunt în desfășurare și în alte orașe, precum Oradea, unde autoritățile fac demersuri pentru interzicerea coroanelor din plastic. Această schimbare reflectă o tendință tot mai vizibilă de protejare a mediului și de reducere a deșeurilor neperisabile în spațiile funerare.

